Kurt Delaere verlaat Valkaart en wordt T1 bij KRC Harelbeke

Het bericht slaat de Oostkampse voetbalwereld met verstomming. Succescoach Kurt Delaere, die KSV Oostkamp naar de top van de tweede nationale afdeling bracht, vertrekt met onmiddellijke ingang, ondanks een lopend contract. KRC Harelbeke wordt zijn nieuwe uitdaging. Kurt Delaere was eerder al twee keer actief in Harelbeke en wordt hoofdcoach vanaf 1 januari. Zijn voorganger, Bruno Derveaux, wordt de nieuwe coördinator van het dagelijks bestuur aldaar.

De Oostkampse voorzitter Paul Devliegere wikt zijn woorden. “Ik ben een man die geen bruggen opblaast, wel bruggen bouwt. Wij zullen doorgaan met vereende krachten. Wat Kurt Delaere betreft: hij zei ons onlangs dat hij met onmiddellijke ingang de kans had om SK Roeselare te trainen, maar meldde er meteen bij dat hij dat niet zou doen. Onze ex-coach Dieter Lauwers werd daar dan aangetrokken.”

“Vorige maandag voerden we opnieuw gesprekken met Kurt Delaere. Hij deelde ons mee dat hij vanaf begin volgend kalenderjaar de gelegenheid krijgt om bij KRC Harelbeke aan de slag te gaan. Opnieuw verzekerde hij ons dat hij het niet zou doen. Eén dag later krijg ik een mail binnen van hem dat hij de uitdaging in Harelbeke heeft aanvaard. Meer woorden wil ik daar niet over kwijt.”

Kurt Delaere wil op zijn beurt weinig vertellen over de gang van zaken. Op de vraag of hij bij Oostkamp een contract had tot einde seizoen antwoordt hij: “Ik kan maar werkzaam zijn bij één ploeg. Voor de rest geef ik geen commentaar zolang Oostkamp niet heeft gecommuniceerd. En ja, ik heb dinsdagavond mijn spelers op de Valkaart geïnformeerd.”

Ervaren trainers

Kurt Delaere laat een bloeiende vereniging achter, die hij op een voorlopige tweede plaats heeft geparkeerd om in dezelfde reeks aan de slag te gaan bij de nummer 15. Op 3 maart 2024 staat Racing Club Harelbeke tegen KSV Oostkamp geprogrammeerd. Wie de nieuwe T1 op De Valkaart wordt is nog niet duidelijk. In elk geval lopen er binnen de vereniging nog ervaren trainers rond, zoals Hans Mulier en Nigel Smith.

(JPV)

