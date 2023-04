KSV Oostkamptrainer Kurt Delaere: “Seizoen is nu al geslaagd, maar we gaan niet uitbollen”

Na de fenomenale zege tegen kampioen Lokeren-Temse volgde voor de jongens van De Valkaart nul op zes tegen middenmoters Olsa Brakel en Zulte-Waregem, zonder te scoren. Trainer Kurt Delaere analyseert: “Het is tijd om nog eens te winnen.”

Kurt Delaere is niet de coach die euforisch doet na een reeks driepunters. Na een dipje zit hij evenmin in zak en as. “Met nog zes duels te gaan staan we tweede, samen met vier concurrenten. Kampioen Lokeren-Temse won ook de eerste periode, dus zullen in principe de nummers twee en drie de nacompetitie betwisten.”

“Vanzelfsprekend is dat voor ons geen doel op zich. In de vorige competitie hoopten we het behoud te verzekeren, maar we promoveerden. Bij aanvang van dit seizoen koesterden we een identieke ambitie: ons redden.”

Goeie tandem

“Ons succesverhaal duurt al drie jaar. Ons DNA is en blijft aanvallend voetbal brengen. We brengen altijd weer gedurfd offensief spel en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Bij aanvang van dit seizoen werd ik gekoppeld aan Nigel Smith, een ervaren coach die ik al vele jaren ken. Hij is een ongelooflijk aimabele mens en een voetbalbeest. Mijn T2 heeft een hart van goud, ik mag er alles aan vragen. Met fysiektrainer Dries Lambert en keeperstrainer Thierry Kestremond vormen we het kwartet dat met de eerste ploeg werkt.”

“We willen de supporters niet teleurstellen. En de jongens blijven gedreven”

“Die nul op zes zonder te scoren heeft voor diepe ontgoocheling gezorgd. De trainers praten in op de groep en sturen geen verwijten richting kleedkamer. We werken in functie van de eerstvolgende opdracht: een trip naar rode lantaarn Erpe-Mere. We onderschatten een tegenstander nooit, maar de tijd is rijp om nog eens te winnen.”

Bijgetekend

“Geen haar op ons hoofd denkt al aan de nacompetitie, maar ik ga altijd voor het sportieve hoogtepunt. Anderzijds, ons seizoen lijkt me nu al grandioos geslaagd. Met uitzondering van Dries Lambert, die ook in Gent werkt, hebben de trainers bijgetekend. Wij zijn echt niet van plan om uit te bollen, want dan stellen we onze supporters teleur. Tijdens de oefensessies zie ik mijn jongens altijd gedreven bezig. Ook zij willen nog eens uit volle borst juichen.”

(JPV)

Zaterdag 1 april om 19.30 uur: Erpe-Mere United – KSV Oostkamp