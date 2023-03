KSV Oostkamp gaat topper winnen bij Lokeren-Temse; RC Harelbeke ziet opmars gestuit

KSV Oostkamp heeft nog maar eens getoond wat de ploeg in zijn mars heeft, een 1-3 zege op het veld van titelpretendent Lokeren-Temse spreekt boekdelen. Door de zege van Jong Essevee op Jong Cercle (1-3) blijft Lokeren wel acht punten voorsprong behouden met nog acht matchen te gaan in tweede afdeling Voetbal Vlaanderen (tweede amateur in volksmond).

Lokeren-Temse, de ploeg van coach Hans Cornelis, kwam 0-3 achter. Good old Phil Canoot scoorde de eerste twee goals, Dylan Vanhaeren – recent ook opgenomen als performance analyst in de trainersstaf van bondscoach Tedesco – maakte de 0-3 vooral de thuisploeg kon milderen.

RC Harelbeke, dat zich de jongste weken uit het degradatiemoeras leek te spelen na een negen op negen, verloor nu tegen (sub)topper RC Gent met 3-2. Robbe Santens had de bezoekers nochtans twee keer op voorsprong gebracht.

Spannende strijd om het behoud

De namiddag ontvangt KVK Westhoek nog RFC Wetteren, FC Gullegem (naar KVV Zelzate) en KM Torhout (naar SC E. Aalst) staan voor een pittige verplaatsing. Op KSV Oostkamp na moeten alle West-Vlaamse A-ploegen in de reeks nog strijden om het behoud.