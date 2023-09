KSV Oostkamp A staat voor derby tegen Torhout: “Leeft meer bij de aanhang dan bij ons”

We keken naar de oefensessie van KSV OOstkamp A op de Valkaart. De derby in Torhout komt eraan, maar de spelersgroep staat er geen moment bij stil. Kurt Delaere en zijn hondstrouwe assistent Nigel Smith leiden de training. Iedereen werkt gedreven en gepassioneerd mee.

Achteraf blikt de hoofdcoach nog eens terug op het puntenverlies thuis tegen Merelbeke. “We hielden de 2-1-voorsprong probleemloos vast tot de ingekomen Mehdi Oumedjeber zijn tweede geel incasseerde. Hij had een inworp afgedwongen, stond op de juiste plaats maar overhandigde het leer aan kapitein Arvid Lenihan, die dergelijke spelhervattingen voor zijn rekening neemt. Dat nam twee seconden in beslag, toch achtte de ref van dienst het nodig onze pion van het terrein te sturen. Die jongen mist nu wel de clash tegen zijn ex-club Torhout, hé. En pal voor affluiten kregen we de gelijkmaker om de oren omdat we een man tekort kwamen in de tweede zone: juist onze rode zondaar. Ik had gerekend op vier op zes, het zijn twee puntendelingen geworden. Het spelletje blijft onvoorspelbaar.”

Prachtgroep

“De trip naar Torhout leeft vooral bij onze aanhang. Voor mij is dat geen superderby. Er zijn drie punten te verdienen, niet meer en niet minder. Op sentimenteel vlak kan dit treffen wel tellen. Ik voetbalde er één jaar en hield contact met toenmalig tweede doelman Sam De Jaeghere, die een vriend voor het leven werd. Voor mijn T2 Nigel Smith ligt het enigszins anders: hij was in Torhout 22 jaar actief in het voetbalmilieu en woont er nog altijd. Toch praten we weinig over het verleden, wij willen immers ons tactisch plaatje klaarleggen. Al ettelijke jaren leven we op een wolk. Misschien komt er ooit een moment waarop we met pech geconfronteerd zullen worden. Dan zullen wij ons gedrag niet veranderen. Onze jongens koesteren wij, ze brengen ons zoveel mooie momenten.”