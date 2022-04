KSKV Zwevezele A maakt zich op voor allerlaatste wedstrijd

Zondagnamiddag om 15 uur speelt de A-ploeg van KSKV Zwevezele tegen SCT Menen zijn laatste wedstrijd ooit. Daarna trekt de club de stekker uit dat team en gaat het verder met de huidige B-ploeg in het provinciaal voetbal.

Voor een massa Lokerse supporters heeft KSKV Zwevezele A de thuisploeg een pad in de korf gezet. De 2-3-overwinning was oververdiend. “We zijn met slechts elf spelers naar Lokeren gereisd”, aldus de 31-jarige Niels Coussement. “De dag voor de wedstrijd had trainer Hans Cornelis immers spelers Dirk-Jan Dewaegemaeker en Aaron Vandendriessche aangeduid om met de B-ploeg te spelen om daar het behoud in tweede provinciale te verzekeren, met succes.”

Kers op de taart

“Voor ons was het knokken met elf man, maar als je de match bekijkt, was het een oververdiende overwinning. Schitterend was het om in dergelijke omstandigheden te voetballen met de vele thuissupporters als 13de man. Ook de ref stak de thuisploeg een handje toe. Zo verdienden we een strafschop toen Niels Bataille bij een open kans neergetrokken werd. Die kregen we niet, maar aan de andere kant viel er wel een penalty die er geen was. We zijn echter blijven knokken en als je zo op Lokeren kan winnen, is dat de kers op de taart van een toch wel schitterend seizoen.”

“Het blijft heel spijtig dat KSKV verdwijnt uit het nationale voetbal. De hechte vriendengroep valt zo uit elkaar. Ik begrijp echter volledig de beslissing van voorzitter Paul Degroote om geen licentie aan te vragen.”

Volksfeest van maken

“Nu rest er ons nog de wedstrijd tegen SCT Menen. Ik denk dat we er zondag een volksfeest moeten van maken en de voorzitter moeten bedanken met een toffe afscheidsmatch. Wat mezelf betreft, kies ik nu voor mijn gezin en hang ik dus de voetbalschoenen aan de haak.” (WD)

Zondag 1 mei om 15 uur: KSKV Zwevezele A – SCT Menen.