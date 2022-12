Koen De Bleeckere nieuwe sportief manager bij KVK Westhoek: “We moeten absoluut niet bang zijn”

Koen De Bleeckere is sinds kort als sportief manager aan de slag bij KVK Westhoek. “Het wordt geen verhaal van hier arriveren en na een tijd vertrekken. Ik wil de jeugdspelers laten doorstromen naar het eerste elftal en mee aan tafel zitten tijdens de transferperiode.”

“In 2012 volgde ik een cursus TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding, red.) en leerde er Geert Glorie kennen”, vertelt De Bleeckere. “Ik vervulde die taak bij Oudenaarde en verrichte er ook scoutingwerk. Begin dit jaar ben ik er gestopt, want ik ben naar Poperinge verhuisd. In de voorbije jaren hielden Geert en ik contact met elkaar. Toen de vraag van Westhoek kwam om er sportief manager te worden, sprak mij dat aan. Ik zie heel wat opportuniteiten bij de club. Half oktober bereikten we een overeenkomst.”

Tering naar de nering

Koen De Bleeckere vervangt Patrick Tamsin. Die vervulde de taak als sportief verantwoordelijke, maar had al aangegeven dat men beter iemand anders zocht.

“Als sportief verantwoordelijke is het mijn taak om samen met de raad van bestuur en de trainers mee het transferbeleid te bepalen en te zien wat haalbaar is. Het is ook de bedoeling om samen met de jeugdverantwoordelijken jongeren te laten doorstromen naar de eerste ploeg. Het gebeurde al met heel wat succes met jonge spelers als Gabriël Galliez, Yentl Dewilde en Jasper Degels. Drie jongeren uit eigen huis die bewijzen dat er wel degelijk potentieel in de jeugdrangen van Westhoek loopt. Het komt erop aan om die lijn door te trekken en die visie en structuur te bestendigen.”

“Eigen jeugd naar de eerste ploeg laten doorstromen: die lijn gaan we doortrekken”

“Elke club moet in de huidige omstandigheden de tering naar de nering zetten, want alle clubs hebben het financieel niet gemakkelijk. Bij Westhoek is alles op dat vlak al goed uitgebalanceerd en had ik onmiddellijk een goed gevoel. Bij Oudenaarde had ik een goed contact met coach Stefan Leleu. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen Oudenaarde en Westhoek. Ook hier had ik al een goed gesprek met de trainers en de voorzitter.”

Goede middenmotor

Met een goed transferbeleid en de doorstroming van eigen jonge talenten verwacht Koen De Bleeckere dat Westhoek op termijn een goede middenmotor kan worden.

“Westhoek kende een sterk begin, maar verkeert momenteel in een moeilijkere periode. Ik zag hen aan het werk tegen Merelbeke en Zelzate, uitwedstrijden die verloren werden. Aalst bleek te sterk, maar ondanks een nieuwe nederlaag tegen Lokeren-Temse zag ik een goed Westhoek. Komende zondag komt Jong Cercle op bezoek. Het wordt opnieuw een moeilijke wedstrijd, maar we moeten profiteren van het thuisvoordeel.”

Inzet en gedrevenheid

“Na zondag zullen we tegen de top drie van de rangschikking gespeeld hebben. Nadien volgt het drieluik met wedstrijden tegen Torhout, Gullegem en Dikkelvenne. Als er gespeeld wordt met de inzet en de gedrevenheid die ik al zag, hoeven we absoluut niet bang te zijn. Ik zie wel een aantal zaken die kunnen verbeterd worden, maar dat zullen we wel intern bespreken. Ik verwacht dat Westhoek tegen de winterstop 20 à 25 punten heeft. De spelers moeten geloof in eigen kunnen hebben, en het is de taak van de staf om hen vertrouwen te geven. Ik ben heel tevreden dat ik op dat vlak in mijn nieuwe taak mijn steentje zal kunnen bijdragen.”

(Erwin Gabriëls)