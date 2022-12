KM Torhout zet ongeslagen reeks verder: “Nu zonder druk genieten in Lokeren”

KM Torhout blijft ook na het midweekse inhaalduel tegen Oostkamp ongeslagen onder Geert Versavel als T1. KM kan dus zonder druk uitkijken naar de verplaatsing van zaterdag naar Lokeren.

Derde keer, goeie keer. KM Torhout en KSV Oostkamp konden woensdag eindelijk de West-Vlaamse derby in tweede amateurklasse afwerken. “Een 1-1-puntendeling was een terechte uitslag”, blikt Tibo Andries nog even terug. “Het kon alle kanten uit. Oostkamp domineerde telkens de eerste 20 minuten van elke speelhelft, waarna wij konden overnemen. Een mooie match waarin ons blok goed stond. We kunnen ons verzoenen met het gelijkspel.”

Vertrouwen

Zo blijft KM Torhout ongeslagen sinds begin november, toen Geert Versavel overnam als T1. “De laatste drie matchen speelden we gelijk en was het telkens van net niet. Maar we verliezen inderdaad niet en dat is nog altijd het belangrijkste. Ons blok staat er en we creëren kansen, dus die doelpunten volgen wel. Dit geeft vertrouwen.” Met het ongeslagen reeksje dat KMT heeft neergezet, is het ook opgeschoven naar een gedeelde elfde stek in de klassering.

“We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt voor het behoud. Nu moeten we vooral naar boven kijken. Als we in de terugronde een aantal van die gelijke spelen kunnen omzetten in driepunters, komt alles goed”, aldus Tibo, die dit seizoen al zeven keer de netten deed trillen. Zaterdag duikt KM de winterstop in met een verplaatsing naar fusieploeg Lokeren-Temse, dat tweede staat. “Spelen op Daknam is voor veel voetballers een droom. We kunnen daar zonder druk nog eens alles of niets spelen”, besluit 23-jarige Bruggeling die bezig is aan zijn derde seizoen bij Torhout.

