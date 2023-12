Kevin Deslypere volgt Kurt Delaere op als T1 van KSV Oostkamp

In tweede nationale heeft KSV Oostkamp de opvolger van de naar Harelbeke vertrekkende Kurt Delaere aangeduid. De 30-jarige Kevin Deslypere stopte als voetballer en werd in 2021 T2 van Kurt Delaere. Daarenboven fungeerde hij als coördinator van de bovenbouw en oefenmeester van de beloften. Toen hij in juli 2022 de functie aanvaardde van trainer van de U21 van SK Deinze stelde hij met klem: “Oostkamp is mijn thuis, ooit keer ik er terug.”

Anderhalf jaar later is Kevin terug thuis. Hij krijgt de volle sportieve verantwoordelijkheid van het vlaggenschip van KSV Oostkamp. Zijn vroegere mentor, Hans Mulier, is er nog steeds sportief coördinator.

Paul Devliegere

Kevin Deslypere doorliep de jeugdrangen van KSV Oostkamp en stootte door naar het eerste elftal. Vervolgens beproefde hij zijn geluk tussen de krijtlijnen van Jong Male en Daring Brugge. In 2021 behaalde de voetbalfreak zijn UEFA A-diploma. Voorzitter Paul Devliegere belde Kevin Deslypere persoonlijk met het verzoek zijn Oostkamp te leiden. Zijn poulain aanvaardde. De preses is vol lof over de medewerking van SK Deinze, die Kevin Deslypere geen strobreed in de weg legde. Reeds als T2 werd hij geroemd omwille van zijn tactisch brein. Nu mag de piepjonge coach zijn voetballend vernuft botvieren en tekende een contract van twee en een half jaar. (JPV)