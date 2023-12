Kersvers papa Diego Bragard van goudwaarde bij KSV

Na een aarzelende seizoenstart met als dieptepunt de 0-4-pandoering in eigen huis tegen de huidige leider Eendracht Aalst, heeft coach Kurt Delaere van KSV Oostkamp (2de nationale A) de puntjes op de i gezet. De sportieve baas parkeert nooit de bus, maar gaat altijd voor de volle buit. Het resultaat kan iedereen aflezen in het klassement.

Zijn manier van trainen oogt revolutionair, de samenwerking met zijn ex-coach en huidig T2 Nigel Smith is quasi onverbeterlijk en zijn positivisme straalt uit op de groep. Diego Bragard is de vaste waarde op links. Zijn rushes blijven berucht maar tegen Dikkelvenne deed hij ook de netten trillen. “Daar was geluk mee gemoeid, maar goed, als je niet probeert kun je Dame Fortuna niet langs je kant krijgen, hé. Dit is mijn vijfde jaar op de Valkaart. Ik verliet Heist in tweede provinciale en voetbal nu in tweede nationale. Een droom komt uit.”

Aarzelende start

“Dit kampioenschap startten we eerder aarzelend. Tegen Aalst verloren we met ruime cijfers maar ook in Voorde-Appelterre kregen we 5-1 om de oren. Die risico’s neemt de sportieve staf. We vallen aan, scoren aan de lopende band maar lopen wel eens op een gasbek. Dan is er onze T1 die ons altijd opmontert. Hij blijft benadrukken dat we van iedereen kunnen winnen, maar ook verliezen als we niet optimaal opgeladen aan de aftrap komen. We moeten enkel naar onszelf kijken. Toen we met een dipje werden geconfronteerd bleef Kurt Delaere maar herhalen dat het goed komt.”

Papa geworden

“Hij kreeg alweer overschot van gelijk. In november sprokkelden we 12 op 12 tegen kleppers als Harelbeke, Mandel United, Brakel en Dikkelvenne. Nu wachten ons nog drie duels voor de winterstop: Zulte Waregem, Cercle Brugge en Wetteren. Wat mezelf betreft loopt mijn contract nog een jaar door en op privévlak draait alles gesmeerd, met dank aan mijn prachtig vrouwtje. Op 22 september jongstleden werd ik trouwens papa. Een uniek moment.” (JPV)

Zaterdag 2 december om 18.30 uur: SV Zulte Waregem B – KSV Oostkamp A.