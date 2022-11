Karel Tanghe is nieuwe (tijdelijke) assistent-trainer voor KM Torhout

Net als nog heel wat andere West-Vlaamse voetbalclubs betreurt KM Torhout het heengaan van Peter Devos op amper 55-jarige leeftijd, oud-speler van KM en nadien trainer van een aantal clubs die in dezelfde reeks speelden als KM. Er is nu ook sportief nieuws voor de club.

De huidige hoofdtrainer Geert Versavel was tot voor een paar weken assistent-trainer van Stijn Meert, maar nam na diens ontslag over, normaliter tot eind dit seizoen. Er was dus nood aan een nieuwe assistent-trainer en weer keek KM in eigen rangen.

Karel Tanghe is momenteel trainer van de IPU 17 en zal alvast tot de winterstop fungeren als assistent-trainer bij de eerste ploeg. Tijdens de winterstop zal er een nieuwe evaluatie met de verschillende betrokkenen volgen waarna een definitieve beslissing over de verdere werking en samenstelling van de staf van de A-ploeg zal volgen.

Match tegen Oostkamp

Donderdagavond valt wellicht ook de definitieve beslissing over de afgebroken match tegen KSV Oostkamp, waar KM halfweg met 1-0 leidde halfweg, toen referee Zeebroeck de match wegens mist affloot. Datum en vermoedelijk de verderzetting van de nog resterende speeltijd zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden. Gezien de nog langdurige afwezigheid en herstel van pers- en communicatieverantwoordelijke Peter Verplancke zijn de sociale media (Twitter en Facebook) tot stilstand gekomen, maar men verwijst graag door naar de app van KM Torhout, die momenteel het reilen en zeilen van de club zal bevatten.