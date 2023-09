Jorgen Rogiers blijft voor realisme pleiten bij Mandel

Mandel United pakte de tweede opeenvolgende zege en de eerste voor eigen publiek. Na de stunt op E. Aalst werd nu ook Petegem met lege handen weggestuurd. Doelman Jorgen Rogiers (30) is een van de vele nieuwkomers, maar heeft al een pak ervaring. “Er zijn nog maar vijf wedstrijden gespeeld, het kan nog alle kanten uit. Maar het is natuurlijk leuk als je zelf in de linkerkolom staat.”

Ook het publiek lijkt de weg terug te vinden naar de Skyline Arena. De tweede afdeling VV vroegere tweede amateurklasse kent wel wat interessante tegenstanders en eentje komt zaterdag op bezoek. RC Harelbeke kende een goede voorbereiding en haalde ook wat bekende namen binnen, onder wie keeper Sammy Bossut die nu wel geblesseerd is. Wel in de goal: Arne Galens, ex-Mandel. Ook Robbe Santens, Jordy Beirlaen en Niels Vandenbroucke hebben een verleden in Izegem. “Zelf ken ik het team niet. Maar weet je, het is eigenlijk mijn moederclub. Ik woon nog altijd in Harelbeke en begon er te voetballen. Toen ik 12 jaar was, liep het fout bij de club en moest men weer een nieuwe start nemen. Ik ben toen naar KV Kortrijk vertrokken waar ik de jeugdopleiding doorliep tot de eerste ploeg. Daarna volgden KVK Avelgem, SK Vlamertinge en KVC Deerlijk. Vorig jaar speelde ik dus in eerste provinciale, met Vlamertinge ook nog in de toenmalige vierde klasse. Ik proefde dus al van het nationaal voetbal, maar dit is natuurlijk een stapje hoger. Ik heb ook mijn niveau moeten opkrikken. We zijn ook van twee naar drie trainingen per week gegaan. Maar ik voel me goed.”

Omgekeerde wereld

Heel wat vrienden van Jorgen lieten al weten te komen supporteren. Daar waar Harelbeke een plaats in de top werd voorspeld en velen Mandel een moeilijk seizoen toedichtten, is het op dit moment omgekeerd. Uit vijf matchen puurde Harelbeke maar drie punten via drie gelijke spelen. “Maar dat maakt ons niet de favoriet. Ze hebben een sterke kern en zullen wel terugkeren. Twee keer na elkaar winnen en de wereld ziet er meteen anders uit.” Jan Verhaest, die er wegens schoolverplichtingen twee matchen niet bij was, is terug. Ook Donjet Shkodra werkt aan zijn terugkeer. “We zullen met quasi onze volledige ploeg kunnen aantreden”, aldus de zelfstandige in de IT-sector. (WVS)

Zaterdag 30 september om 20 uur: Mandel Harelbeke.