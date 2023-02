Jordi Lemiengre niet langer T1 bij FC Gullegem; Stefaan Deloose (U18 SVZW) volgt hem op

De trainerscarrousel in tweede amateurklasse – officieel tweede afdeling Voetbal Vlaanderen – lijkt op gang gekomen. Nadat Bruno Debo aan de kant was gezet bij KVK Westhoek en daar wordt opgevolgd door Stijn Meert, kreeg Jordi Lemiengre bij FC Gullegem te horen dat hij wordt vervangen door Stefaan Deloose. Die laatste verdiende vooral zijn strepen als jeugdcoach, bij de U21 van KVK en dit seizoen bij de U18 van SV Zulte Waregem. Ondertussen versterkt FC Gullegem zich al naar volgend seizoen toe.

In tweede amateurklasse zakken de nummer 17 en 18, de nummer 16 moet een barragematch spelen. Erpe Mere United lijkt al veroordeeld, het telt tien punten achterstand op de voorlaatste. Maar die voorlaatste stek wordt gedeeld door FC Gullegem, RC Harelbeke en KVK Westhoek, met gelijke punten en aantal gewonnen wedstrijden, maar in die volgorde op basis van het doelsaldo.

Tegenvallende resultaten

Vorige week werd bij KVK Westhoek Bruno Debo in zijn derde seizoen de laan uitgestuurd, woensdag raakte bekend dat Stijn Meert daar nieuwe man wordt. Meert was het seizoen gestart bij KM Torhout, maar daar ondertussen opgevolgd door Geert Versavel. Torhout staat in de middenmoot, maar mag zich nog niet veilig wanen.

Stefaan Deloose – hier nog bij de U21 van KV Kortrijk – komt uit het jeugdvoetbal en traint straks het fanion van FC Gullegem. © VDB

Nu werd ook bij FC Gullegem ingegrepen. Jordi Lemiengre volgde begin dit seizoen de tegen kanker strijdende Peter Devos op. De oefenmeester uit Hulste overleed later op het jaar. Jordi Lemiengre maakte vooral furore als T2 in de hoogste voetbalafdeling en had vorig jaar ook Mandel United onder zijn hoede. Maar ook hier liggen tegenvallende resultaten aan de basis van het ontslag.

FC Gullegem praatte met meerdere kandidaten, maar het is uiteindelijk Stefaan Deloose die met de job aan de haal gaat. De man is vooral bekend voor zijn werk bij jeugd en beloften en krijgt nu een eerste ploeg onder zijn hoede.

FC Gullegem haalde ondertussen al versterking voor volgend seizoen. Juul Tanghe, sterkhouder bij KSV Wevelgem en zoon van oud-prof Stefaan Tanghe, werd aangekondigd als eerste versterking. Ondertussen is Liam Prez ook op weg naar de Poezelhoek. De spelverdeler uit Sint-Eloois-Winkel komt zo wat dichter bij huis spelen. Topschutter Aaron Dhondt tekende al bij. Aan uitgaande zijde is er de transfer van Viktor Notebaert die naar SV Anzegem trekt.