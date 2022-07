Jordi Lemiengre is nieuwe T1 van FC Gullegem

De eerste training van FC Gullegem ging niet onopgemerkt voorbij. Peter Devos, geveld door ziekte, haakte af. In allerijl moesten de roodhemden op zoek naar een nieuwe sportieve baas. De zoektocht was geen lang leven beschoren. Een dag later werd Jordi Lemiengre als de nieuwe T1 voorgesteld.

FC Gullegem was graag doorgegaan met Peter Devos. Maar omdat een zware behandeling een verdere samenwerking in de weg stond, gooide de 54-jarige Hulstenaar dan maar zelf de handdoek in de ring. Tot treurnis van het Gullegemse bestuur en spelersgroep. “Peter heeft met zijn aanpak vorig seizoen alle Gullegemse harten veroverd”, getuigt sportief verantwoordelijke Filip Hostyn. “Niet alleen als trainer, maar vooral als mens. Vandaar dat we hem niet zomaar laten vallen. Peter Devos blijft bij ons, maar dan in een andere functie.”

Stabiele club

Opvolger Jordi Lemiengre is geen bleutje in het voetbaljargon. Als hoofdtrainer bewees hij zijn vakkennis destijds bij Westkapelle met een titel en een promotie. Later werd hij T2 bij KV Kortrijk en KV Oostende. Vorig seizoen werd hij T2 bij het woelige Mandel United. Hij leek er voorbestemd om dit seizoen hoofdtrainer te worden, maar de 48-jarige Oostendenaar koos het zekere voor het onzekere en hapte toe op het aanbod van FC Gullegem. “Ik koos vooral voor een stabiele club”, vertelt Jordi Lemiengre. “En daar hoort FC Gullegem zeker bij. Uiteraard zal ik de spelerskern en de reeks nog moeten leren kennen, maar dat zal niet veel tijd vergen. Mijn voorganger Peter Devos, die ik het beste toewens, heeft hier uitstekend werk verricht. Het wordt niet simpel om evengoed, laat staan beter te doen. Aan inzet zal het me zeker niet ontbreken. FC Gullegem is een mooie club, onderverdeeld in een mooie reeks. Met onze eerste competitiewedstrijd op eigen veld tegen Cercle Brugge B krijgen we meteen een topaffiche voorgeschoteld. Het zou schitterend zijn mochten we met een zege aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen”, besluit Jordi Lemiengre. (AV)