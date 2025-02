Jonathan Verhamme is nieuw gezicht bij FC Gullegem

Onlangs gooiden Filip Hostyn en Etienne Zenner de handdoek in de ring. Het Gullegemse duo was de vorige seizoenen altijd op zoek naar (betaalbaar) talent voor de Gullegemse kern (2de afdeling VV A). Filip en Etienne deden dat goed, maar beslisten uiteindelijk om er een punt achter te zetten. Jonathan Verhamme nam de opdracht over.

Johan Verhamme liet zich meteen opmerken met het aantrekken van de 22-jarige Timon Vandendriessche die per direct overkwam van SK Roeselare, en de 20-jarige Rune Vandenborre die volgend seizoen overkomt van reeksgenoot Oudenaarde. “En er volgen straks nog enkele aanwinsten”, belooft Verhamme. Jonathan Verhamme is geen onbekende in de Gullegemse voetbalmiddens. Als jonge snaak droeg hij ooit de rood-witte trui van FC Gullegem. “Ik was doelman”, vertelt de 34-jarige Gullegemnaar. “Maar wegens knieproblemen moest ik al vroeg de voetbalschoenen aan de haak hangen. Maar de liefde voor FC Gullegem bleef. Met een vader die destijds als boekhouder zijn strepen verdiende binnen het rood-witte bestuur, stond het dan ook in de sterren geschreven dat ik voor de club van mijn hart de handen uit de mouwen zou steken. En dus kwam ik bij het bestuur terecht. In samenwerking met Filip Hostyn maakte ik mij verdienstelijk met het scouten van spelers. Jammer dat de samenwerking met Filip stopte, want ik kon het goed met hem vinden. Of ik er nu alleen voorsta? Als het moet, steekt T1 Stefaan Deloose een handje toe en ook op Thijs Masschelein kan ik altijd rekenen. Via internet is ons werkterrein er weliswaar gemakkelijker en moderner op geworden.” FC Gullegem staat er dit seizoen niet zo goed voor en moet nog vol aan de bak om het behoud te verzekeren. “Dat komt goed”, hoopt Jonathan Verhamme. “En moesten we er toch niet in slagen om in tweede afdeling te blijven, dan willen we binnen de kortste keren terugkomen. Laat dit duidelijk zijn: FC Gullegem hoort thuis in tweede afdeling .”

Frituur

Naast zijn liefde voor FC Gullegem verdient Jonathan Verhamme zijn dagelijks brood met het openhouden van een frituur. “Ik heb destijds gedurende twee jaar in de horeca gewerkt en ook veel flexijobs gedaan. Ondertussen bakken we al zeven jaar smakelijke frietjes. Of ik dat kan regelen met de wedstrijden van FC Gullegem? Samen met mijn vrouwtje kan ik werkregeling wel aan het programma van FC Gullegem aanpassen.” (AVW)

Zondag 16 februari 15 uur: FC Gullegem SC Dikkelvenne.