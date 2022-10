Jonas Lietaert trekt met Jong Cercle naar ex-ploeg

Jonas Lietaert is een van de vier beloften die de voorbije zomer een semiprofessioneel contract bij Cercle Brugge ondertekenden. De centrale verdediger is met Jong Cercle leider in tweede afdeling A. Zaterdag trekkende Bruggelingen naar Jong Essevee waar Lietaert een deel van zijn jeugdopleiding genoot.

Jonas Lietaert (18) uit Drongen voetbalde er bij de jeugd om dan via Deinze de overstap naar Zulte Waregem te maken. Na vier seizoenen trok hij naar KV Oostende om dan één jaar later voor Cercle te kiezen.

Meetrainen met A-kern

In zijn vierde seizoen bij groen-zwart komt hij nu uit voor de beloften of Jong Cercle dat zaterdag de topper won tegen KSV Oostkamp. “Ik begon als rechtsachter, dan als middenvelder en bij Deinze was ik zelfs spits. Vanaf de U15 nam ik centraal achterin een positie in. Bij de U16 mocht ik elke dinsdag met de beloften meetrainen. Nu gebeurt dat vaak met de A-kern.”

Jonas heeft zijn middelbaar achter de rug en is ondertussen zelfstandige. Hij heeft een bedrijf in Drongen dat gespecialiseerd is in filmopnames met drones. “Daarnaast werk ik nog in onderaanneming bij mijn vader. Hij doet aan camerabewaking en ik help die installeren.”

Drie tegendoelpunten

Zijn ploeg Jong Cercle is momenteel koploper in tweede afdeling. “Wij hebben altijd geloofd dat het kon. Dat we de kwaliteiten hebben. We zijn goed bezig, het is nu aan ons om vol te houden”, beseft Lietaert. “We kregen trouwens nog maar drie goals tegen.”

Het voetbal in die reeks is toch anders dan bij de beloften. “Ze spelen meestal met een laag blok om de momenten te grijpen. Het is ook veel efficiënter, meer volwassen. Dat maakt de stap naar de A-kern misschien iets gemakkelijker.”

Tegen ex-club

Lietaert is tevreden met de gang van zaken en kijkt ernaar uit om zaterdag tegen zijn ex-club te spelen. “Er zijn toch nog wat spelers die ik ken: Henri Heyde, Arthur Harinck, Dylan Demunck en Mathis Biebuyck. Het wordt leuk om die gasten terug te zien.”

Ook Thibaud Sergeant, zoon van gewezen Cerclespeler Tony, maakt deel uit van Zulte Waregem B. (ACR)