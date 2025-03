Jasper Beyens kan met SK Roeselare zijn tweede titel pakken: “Mag niet meer fout lopen”

De eindstreep is in zicht. SK Roeselare presteerde zaterdag tegen Voorde-Appelterre onder niveau, maar het pakte uiteindelijk wel de drie punten (3-2). De laatste rechte lijn naar de eerste hoofdvogel sinds 1998 lijkt hiermee definitief ingezet.

“We speelden tegen de laatste in het klassement zeker niet onze beste wedstrijd”, kon Jasper Beyens (34) de mindere prestatie van de wit-zwarten best relativeren. “We klommen tegen de Oost-Vlamingen al na twee minuten op voorsprong en dat was achteraf gezien misschien niet in ons voordeel. Na de 3-1 leek de buit binnen. We kregen het in het slot nog even warm, maar de punten bleven gelukkig op Schiervelde.”

“De efficiëntie heeft het gehaald van het enthousiasme. Het is geen toeval dat we het dit seizoen al een paar keer op dezelfde manier hebben gedaan. Als je ziet dat we in de tweede helft nog jongens als een Alessio Staelens en enkele van onze jonge talenten van de bank kunnen halen… Er zit veel talent en maturiteit in deze groep. Wat volgens mij de twee grootste redenen achter dit succes zijn.”

Alert blijven

Met zeven punten voor lijkt het een kwestie van tijd vooraleer de titel een feit zal zijn. “Laat ons hopen. We staan er goed voor. Het mag niet meer fout lopen. Aan de andere kant is een ploeg die lang moet achtervolgen niet noodzakelijk in het nadeel. We moeten alert blijven. Het zou na een kampioenschap met Ingelmunster in 2017 nog maar de tweede keer zijn dat ik in mijn carrière een titel pak. Dat bewijst dat je zo’n momenten dus zeker niet als iets alledaags mag beschouwen.”

Selectie

Fousseni Ouro-Sama (21), de spits die in de mercato werd weggeplukt bij Lokeren-Temse, viel zondag verrassend naast de kern. Ook van Alessio Staelens (30), de tweede Roeselaarse wintertransfer, ontbrak tegen Voorde-Appelterre elk spoor in de basiself. De naar Ardooie uitgeweken Menenaar kampt met een lichte blessure, waardoor hij tegen de hekkensluiter maar dertig minuten in actie kon komen. (SBE)

Zondag 16 maart om 15 uur: Olsa Brakel – SK Roeselare.