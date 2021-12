Jarne Jodts gaat op bezoek bij ex-club FC Gullegem (KSKV Zwevezele): “We willen dit jaar graag afsluiten als leider”

Menenaar Jarne Jodts is met KSKV aan zijn vierde club toe. Zaterdagavond ziet hij zijn vrienden bij FC Gullegem terug.

“Na Menen en KV Kortrijk was de club op de Gullegemse Poezelhoek mijn derde”, weet de 22-jarige project-engineer Jarne Jodts. “Ik ken daar uiteraard heel wat mensen en sommige spelers zijn ook vrienden. Het wordt in elk geval een blij weerzien. Spijtig genoeg was onze match tegen Menen, de club waar het voor mij op voetbalgebied allemaal begon, wegens de gekende reden vorige week uitgesteld naar 22 december. Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen liep ik een knieblessure op die mij toch wekenlang van de velden hield. De voorbije twee wedstrijden kreeg ik telkens een invalbeurt en die vielen best mee, geen minste hinder meer van die blessure. Niels Bataille viel de vorige wedstrijd uit en gezien ik op dezelfde positie speel maak ik kans om te mogen starten, de trainer beslist daarover.”

Inhaalwedstrijd

“Gullegem zit in een goede flow, maar toch gaan wij voluit voor winst. We spelen daar op een kunstgrasveld en dat moet ons goed liggen. We zullen geconcentreerd en met de juiste mentaliteit vanaf de eerste minuut ons eigen spel moeten spelen. Ook geen foutjes maken achterin, doelkansen creëren en die ook afwerken. Zo pakken we drie punten en draaien we mee aan de top. Daarna hebben we nog de inhaalwedstrijd op Menen. Die ploeg mogen we ook niet onderschatten. Als je de stand bekijkt kunnen we met winst een goede zaak doen als we een zes op zes halen voor de winterstop. We tellen nu twee punten achterstand op Petegem en Ninove en kunnen op die manier 2021 afsluiten als leider in tweede afdeling. Maar eerst dus winnen op Gullegem en dat zou voor mijn ex-ploegmakkers een minder blij weerzien kunnen zijn.” (WD)

Zaterdag 18 december om 18 uur: FC Gullegem – KSKV Zwevezele A.

Woensdag 22 december om 19.30 uur: SC Menen – KSKV Zwevezele A.