Janis Coppin (KVK Westhoek – 2de amateur) over sterke terugronde: “Nog plaats hoger ambiëren”

Tot het einde van de reguliere speeltijd zag het er naar uit dat Westhoek met de kleinste score tegen Gullegem zou verliezen. Tot de Janis Coppin een voorzet van de jarige Valentin Mahieu in doel verlengde en voor een gelijkspel zorgde. Zondag komt KRC Gent op bezoek.

“De eerste helft zaten we zeer goed in de wedstrijd en kregen kansen om op voorsprong te komen”, blikt de Oostendenaar terug. “Hadden we in de eerste helft de doelrijpe kansen afgewerkt, dan was de overwinning een zekerheid geweest en hadden we tegen Gullegem 6 op 6 gehaald. Eind november wonnen we met 2-0 maar toen was ik nog niet speelklaar. Na de rust kwam Gullegem meer in de wedstrijd maar werkte vooral met lange ballen. Eigenlijk kwam de thuisploeg toen verdiend op voorsprong. Het zag er dus niet zo goed uit want verliezen met de kleinste score is nooit leuk. Het was ver in blessuretijd toen ik Westhoek een gelijkspel kon bezorgen. Op basis van de volledige wedstrijd was dit een terecht resultaat. Dit gelijkspel geeft quasi zekerheid op het behoud”, aldus Coppin.

“Zondag ontvangen we RC Gent, een ploeg die onder haar mogelijkheden gerangschikt staat”, vervolgt Coppin. “Eind november hebben we tegen de Oost-Vlamingen met 3-1 verloren. Ik heb hen ook aan het werk gezien tegen Lokeren-Temse. Gent verloor met de kleinste score. Het is een goede ploeg die degelijk voetbal brengt en die we zeker niet mogen onderschatten. Positief voor Westhoek is het feit dat we een sterke tweede ronde speelden.”

Rooskleuriger

Hadden we een dergelijk niveau voor de winterstop gebracht, dan zag de rangschikking er rooskleuriger uit. We kunnen in de resterende vier wedstrijden nog altijd bewijzen dat we een plaats hoger in de rangschikking verdienen. Wat mezelf betreft, weet ik nog niet zeker of ik volgend seizoen bij Westhoek blijf.”

Andere factoren

“Coach Debo wil mij bij Westhoek houden, maar er zijn nog een aantal factoren die meespelen. Ik ontken niet dat er interesse is van andere ploegen. Deze week zit ik met het bestuur rond de tafel. Voor Westhoek ziet het er volgend seizoen goed uit. Alleen spijtig dat een speler als Stijn De Deygere vertrekt. Ondanks zijn 36 jaar is hij een van de betere spelers bij Westhoek, maar ik respecteer zijn keuze.”

Zondag 10 april om 15 uur: KVK Westhoek – KRC Gent.