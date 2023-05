Indy Vancraeyveldt zet met FC Gullegem reuzenstap richting behoud: “We hebben ons goed herpakt”

FC Gullegem deed het opnieuw. Tegen kampioen Lokeren-Temse werd met de kleinste cijfers gewonnen. Blijkbaar is Gullegem het zwarte beest van de Oost-Vlamingen, want ook vorig seizoen moest de fusieploeg aan de Poezelhoek met een 3-1 nederlaag afdruipen. Na klacht van Lokeren, omdat de niet speelgerechtigde Jens Peremans een korte invalsbeurt maakte, werd de 3-1 zege voor de groene tafel in een 5-0-forfaitnederlaag omgezet. Nu zijn de drie punten wel zeker, en ze leveren zo goed als zeker het behoud op.

Na de 0-4 zege op Jong Cercle zette FC Gullegem nu ook kampioen Lokeren-Temse een ferme neus. Na de 6 op 6 is het behoud nog niet helemaal zeker, maar de kans dat de rood-witten nog in de problemen komen is miniem. Met zondag een verplaatsing naar Dikkelvenne en op de slotdag een thuismatch tegen buur Harelbeke zit er mogelijk nog een elfde plaats in voor de jongens van T1 Stefaan Deloose.

Gullegem begon dit seizoen eerder wisselvallig aan het seizoen. De roodhemden spelden Harelbeke (0-4) en Westhoek (0-5) weliswaar de les, maar konden aan die successen nooit geen vervolg breien. Na de 1-0-nederlaag op Torhout greep het bestuur in en werd T1 Jordi Lemiengre bedankt voor bewezen diensten. In zijn plaats kwam de tot dan toe onbekende Stefaan Deloose en die drukte met zeven ongeslagen wedstrijden meteen zijn stempel. Even dreigde Gullegem na de nederlagen tegen Oudenaarde (1-3) en op Merelbeke (3-1) nog in de problemen te geraken, maar in zijn jongste twee wedstrijden met 6 op 6 bewezen de jongens van voorzitter Jan Hanssens dat ze wel degelijk in tweede afdeling thuishoren.

“Het zou schitterend zijn mochten we in onze laatste 2 wedstrijden 6 op 6 pakken”

Van op de middenlijn

FC Gullegem liet vorige zondag tegen kampioen Lokeren-Temse zijn supporters nog maar eens kraaien van de pret. Aan een schitterend doelpunt van Indy Vancraeyveldt had Gullegem genoeg om de Oost-Vlamingen in het zand te laten bijten. “Het is niet de eerste keer dat ik van op de middenlijn de doelman het nakijken geef”, lacht de 28-jarige middenvelder, die aan sterk seizoen bezig is. “Of ik daar tijdens de week op oefen? Niet speciaal. Het was nu toch al een hele tijd geleden dat ik nog eens op die manier kon scoren. Tegen kampioen Lokeren-Temse, dat zeker niet bereid was om ons een cadeau te doen, moesten we hard knokken om de drie punten aan huis te houden. Het zou moeten volstaan om de laatste twee partijen tegen Dikkelvenne en op de slotdag aan huis tegen Harelbeke ontspannend aan te vatten. Nadat we door te verliezen tegen Oudenaarde en Merelbeke opnieuw in de gevarenzone terecht kwamen, hebben we ons met overwinningen tegen Jong Cercle en Lokeren-Temse uitstekend herpakt. Het zou schitterend zijn mochten we in onze laatste twee wedstrijden alsnog een 6 op 6 kunnen neerzetten. We gaan het alleszins proberen”, besluit Indy Vancraeyveldt.

Carlo Damman, die dit seizoen geremd werd een verkeerd behandelde blessure, heeft ondertussen gekozen voor het ambitieuze SK Roeselare-Daisel. (AV)