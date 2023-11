Indy Vancraeyveldt en FC Gullegem beleven hoogdagen

FC Gullegem nam vorige speeldag met 0-2 de maat van SV Zulte-Waregem B en staat mooi op de tweede plaats. Afhankelijk van wat leider Aalst nog in petto heeft, is de eerste periodetitel nog haalbaar. Maar dan moet komende zondag aan huis gewonnen worden van provinciegenoot Mandel United.

“Dat is de bedoeling”, maakt Indy Vancraeyveldt een vuist. FC Gullegem mocht dan dit seizoen wat aarzelend uit de startblokken schieten, na een korte inloopperiode hebben de rood-witten duidelijk hun draai gevonden. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen ze tot het einde moesten knokken om het behoud te verzekeren, doen ze het deze keer een stuk beter.

Gullegem staat op de tweede plaats en telt momenteel twee punten minder dan leider Eendracht Aalst dat vorige woensdag op Ninove nog in actie moest komen. “Wie had dat vooraf durven denken”, lacht Indy Vancraeyveldt die vorige speeldag op Waregem de twee doelpunten voor zijn rekening nam.

“Maar voor ons mag dat nog een tijdje duren. Liever omhoog kijken dan bang achterom te moeten zien. In tegenstelling tot vorig seizoen heeft de kern aan kwaliteit gewonnen. We hebben een sterke bank en dat bevordert de concurrentie. De punten die we dit seizoen verzamelden, hebben we dik verdiend.”

Toffe bende

FC Gullegem en Indy Vancraeyveldt zijn duidelijk twee handen op één buik. De middenvelder zette zijn eerste voetbalstappen bij WS Lauwe en stapte op jonge leeftijd over naar Zwevegem. Op zijn negentiende koos hij voor SC Menen. Later stapte hij over naar Gullegem. Ook bij Mandel, de toekomstige tegenstander, en Harelbeke heeft hij een verleden.

“Bij Menen heb ik er twee seizoenen vol gemaakt”, vertelt de 28-jarige Bissegemnaar. “Twee seizoenen waar ik met plezier op terugkijk. Mandel en Harelbeke daarentegen waren geen succes. Ondertussen heb ik in twee periodes al acht seizoenen Gullegem op mijn teller. We hebben een toffe bende, ik heb het hier naar mijn zin. Zeker nu we zelfs bovenaan meedraaien.”

(FV)

Zondag 5 november om 15 uur: FC Gullegem-Mandel United.