Himpe strijdt om het behoud met KVK Westhoek: “De krachten bundelen en de moed niet opgeven”

KVK Westhoek wil zich na de winterstop in veiliger vaarwater voetballen. Maar daarvoor krijgt het zondag met KSC Lokeren-Temse wel meteen een stevige klepper voorgeschoteld.

Vorige week vrijdag speelde KVK Westhoek een oefenwedstrijd tegen de beloften van KV Kortrijk. Westhoek won met 1-2 na doelpunten van Simoens en Lekhechine. Voor Sibert Himpe was het zijn tweede wederoptreden na een lange afwezigheid.

“Ik miste zeven wedstrijden door een barstje in mijn enkel. Tegen Dikkelvenne maakte ik gedurende één uur mijn wederoptreden en tegen Kortrijk kon ik de wedstrijd volmaken. We begonnen 2023 op een positieve manier, maar we moeten er niet moeilijk om doen. We worden opnieuw geconfronteerd met degradatievoetbal door de nederlagen tegen Gullegem en Dikkelvenne. Het komt erop aan de krachten te bundelen en de moed niet op te geven”, vertelt Himpe, die aan zijn vierde seizoen bij Westhoek bezig is en ervaring heeft met degradatievoetbal.

“Zondag spelen we de thuiswedstrijd tegen Lokeren-Temse en dat is geen geschenk. De uitwedstrijd werd eind november vorig jaar met 3-1 verloren”, vervolgt Himpe. “Heel wat jongeren kregen hun kans in de oefenwedstrijd tegen Kortrijk. Het is aan de coach om te beslissen wie zal spelen.

“Of er al dan niet versterking komt, weten we niet. Dat is een zaak van het bestuur en de trainers. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we uit de degradatiezone geraken. Sommigen stellen dat het voor Westhoek al bij al nog meevalt omdat er nog een aantal ploegen zijn die weinig tot geen punten pakken. Daar mogen we ons niet blind op staren. We moeten naar onszelf kijken. We moeten dringend terug naar de plaats waar we thuishoren en dat is de betere middenmoot”, besluit Sibert Himpe.

