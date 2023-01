Haris Apostolidis, assistent-trainer Jong Cercle: “We moeten de goede lijn proberen door te trekken”

Jong Cercle vangt na de winterstop de competitie weer aan in tweede nationale op zaterdag 7 januari tegen RFC Wetteren. “Het blijft een moeilijke competitie”, stelt assistent-trainer Haris Apostolidis.

Haris Apostolidis was vorig seizoen van oktober tot eind december binnen de eerste ploeg op stage, als een fysiektrainer binnen het partnership dat groen-zwart heeft met FSI (Football Science Institute), een sportorganisatie die over de hele wereld samenwerkt met ook andere clubs.

Zij krijgen toegang tot gespecialiseerde onlineopleidingsprogramma’s die een toegevoegde waarde creëren in het wetenschappelijk benaderen van trainingsprogramma’s voor spelers. Na zijn stage kon Haris bij Cercle blijven en werd hij assistent van Bart Plasschaert bij Jong Cercle.

Opportuniteit

Apostolidis (30) komt uit de buurt van Athene, voetbalde op een lager niveau. Toen hij besefte dat hij die stap hoger niet kon zetten, begon hij met een trainersopleiding. Tot voor hij naar Cercle trok, was hij in zijn land actief bij Aris FC.

“Ik studeerde sportwetenschappen, in de buurt van Thessaloniki en wist dat mijn focus op het voetbal zou liggen. Er kwam bij Cercle een plaats vrij. Voor mij een schitterende opportuniteit. Voor een Griekse fysiektrainer is het niet zo evident om in het buitenland aan de slag te kunnen. Ondertussen is het een zeer unieke ervaring, binnen een toch wel aangename sfeer”, vindt Haris. “Cercle vormt een ideale ploeg, zeer professioneel met de nodige faciliteiten en om als trainer jezelf voort te ontwikkelen.”

Apostolidis houdt zich het meest met het fysieke aspect bezig. Daarnaast fungeert hij met zijn UEFA A-diploma als assistent-trainer. Jong Cercle behoort in tweede nationale samen met promovendus KSV Oostkamp tot de revelaties, naast Lokeren-Temse en Eendracht Aalst, die wellicht zullen strijden om de titel.

Mooie resultaten

Groen-zwart staat momenteel op de vijfde plaats, maar heeft nog twee afgelaste wedstrijden in te halen. “Er zijn veel ploegen aan elkaar gewaagd. Wij hebben voor nieuwjaar zeer hard gewerkt. Dat zorgde voor toch wel mooie resultaten. Voor velen werden we misschien een verrassing, maar ik geloofde er sterk in dat we met dit team goed voor de dag zouden komen. We vormen één sterk geheel. Dat zie je ook op het veld.”

“We vormen één sterk geheel. Dat zie je ook op het veld”

In de laatste wedstrijd van 2022 verloor Jong Cercle in het slot met 2-3 tegen Lokeren-Temse. Ook al omdat ze al na drie minuten met tien verder moesten na rood voor Lucas Larade. “De groep moet daaruit leren en dit in de toekomst vermijden. Dit moet een les zijn. We moeten nu voortdoen. De goede lijn van daarvoor proberen door te trekken. Halfweg zien we nu al ongeveer wie zal meedingen voor de top vijf en wie tegen de degradatie zal moeten strijden.”

Balbezit

Omdat de A-kern bijzonder jeugdig is, werd ook het belofteteam fel verjongd. Kapitein Jef Vandemaele is van 2001, het gros van de spelerskern van 2003 en 2004. Spelers als Xander Martlé, Wolf Ackx, Aske Sampers en Lucca Lucker moeten voor de bijkomende ervaring zorgen. Voorts zijn er de Mexicanen Teun Wilke en Dagoberto Espinoza, die tevens met de A-kern trainen, en veel wedstrijdminuten opdoen. Benieuwd of er ook echt jongens bovenuit zullen steken, tot in de A-kern zullen doorbreken.

“In tegenstelling tot vorig seizoen spelen we vooral in balbezit”, vindt de Griekse assistent. “Het principe blijft hetzelfde, net als de filosofie bij de eerste ploeg en wat ze bij Cercle wensen: voetballen aan een hoge intensiteit en jonge spelers beter maken. Het is een talentvolle groep, in ontwikkeling. Stap voor stap slagen ze daar in. Fysiek willen we tot de sterkste groep van de reeks behoren, met als doel de stap naar de eerste ploeg. We zijn er om hen die principes aan te leren, zich te laten integreren, in dezelfde richting en dat is de A-kern.”

(ACR)