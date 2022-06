Hans Cornelis (KSKV Zwevezele) gaat bij Lokeren-Temse aan de slag

Bij Lokeren-Temse haalden ze niet enkel de borstel door de selectie, maar er komt ook een nieuwe trainer aan het roer. En dat is Hans Cornelis (39) die de jongste jaren de sportieve lijnen uitzette bij KSKV Zwevezele. Daar stopt men met de A-ploeg en nu vond de oefenmeester emplooi bij de Oost-Vlaamse reeksgenoot.

SC Lokeren-Temse is natuurlijk een ambitieus team, het totaliseerde dit seizoen na 30 matchen één punt meer dan Zwevezele en eindigde zo afgelopen seizoen vierde. Met KSKV pakte Cornelis overigens 4 op 6 afgelopen seizoen tegen Lokeren, op Daknam ging men zelfs met 2-3 winnen.

Omdat Zwevezele stopt met het A-team en dus niet meer in tweede afdeling VV zal uitkomen, was gewezen profvoetballer op zoek naar een ander team. Hans Cornelis shotte voor Club Brugge, KRC Genk en Cercle Brugge en belandde via KMSK Deinze uiteindelijk bij Zwevezele waar hij als speler via de functie van speler-trainer naar de taak van trainer evolueerde.

KSKV Zwevezele maakte de jongste jaren de opmars uit de provinciale reeksen naar de top van de tweede afdeling, maar omdat de accommodatie niet voldoet om nog een reeks te promoveren besloot voorzitter Paul Degroote om de stekker uit het A-team te trekken en nog enkel met het lokale B-team (tweede provinciale) door te gaan.

De meeste spelers vonden ondertussen al elders een nieuwe ploeg, nu dus ook oefenmeester Hans Cornelis.

Jean-Pierre Vande Velde als intermaris

Bij Lokeren-Temse startte Chris Janssens aan het net afgelopen seizoen, maar in november werd hij de laan uitgestuurd na tegenvallende resultaten. Assistent Geert Dirinck nam over en in het slot van de competitie werd Jean-Pierre Vande Velde – die ooit FCV Dender van derde naar eerste klasse leidde – ingehaald om de promotie nog af te dwingen. Dat lukte niet.

Geert Dirinck blijft ook overigens ook op post als T2 van Hans Cornelis.