Gullegem speelt derby, terwijl enkele kilometer verderop Winkel Sport en KSV Moorsele match afgelast zien

In totaal waren er dit weekend 13 afgelaste wedstrijden in onze provincie, omdat de sneeuw zondag heel wat terreinen onbespeelbaar had gemaakt. Opvallend was wel dat de derby tussen FC Gullegem en RC Harelbeke wel doorging, terwijl zowel bij KSV Moorsele en Winkel Sport, een steenworp verderop, niet gevoetbald werd.

Bij Winkel Sport in eerste nationale besloot ref Ermaild Mataj al snel dat spelen onmogelijk was. Scheids Christophe Windels vond het wel kunnen bij FC Gullegem, wat na de 2-1 nederlaag vooral bij de bezoekers voor zure oprispingen zorgde. KSV Moorsele, in vogelvlucht twee kilometer verder, werd de derby tegen KFC Lendelede dan weer niet gespeeld. Bij Winkel Sport belden ze onmiddellijk na de beslissing de bezoekers uit Thes Sport (Tessenderlo) op. “Ze waren al in Kortrijk hebben rechtsomkeer gemaakt”, zegt sportief manager Patrick Rotsaert.

Het veld van Winkel Sport liet geen voetbal toe.

Wanneer die wedstrijd in eerste nationale moet gespeeld worden is nog onduidelijk. “Hopelijk niet in eerste weekend van januari, dan is er in principe nog winterstop bij ons en hebben heel wat spelers al een tripje geboekt.”

In provinciale dus ook nog 12 afgelastingen, voornamelijk in het zuiden van de provincie. Elf van die wedstrijden waren op zondag ingepland, ook KFC Varsenare – WS Lauwe in eerste provinciale voorzien voor zaterdagavond werd al afgelast.

Over het tijdstip dat de provinciale wedstrijden ingehaald moeten worden, is nog geen duidelijkheid.