Gullegem doet goede zaak voor het behoud

FC Gullegem nam vorige speeldag met 2-1 de maat van Olsa Brakel. De rood-witten kregen de zege niet op een presenteerblaadje aangeboden en moesten er hard voor knokken. Pas in het slotkwartier, met twee treffers van de voet van Robbe Santens, kon de thuisploeg het verschil maken. Zaterdag moet Gullegem in de clinch met de nummer veertien RC Gent.

FC Gullegem pakte vorige zondag drie punten en plots ziet de rood-witte hemel er helemaal anders uit. Met dank aan Robbe Santens die met twee goals zijn ploeg naar de broodnodige overwinning loodste. “Graag gedaan”, lacht de 22-jarige Roeselarenaar.

“Van een spits wordt verwacht dat hij regelmatig met succes aan het kanon staat. In de heenronde kon ik met acht goals niet klagen. Maar na de winterstop ging het wat moeilijker. Hopelijk kan ik in het slot van de competitie mijn aantal nog wat opkrikken. Tenslotte hebben die twee goals tegen Brakel me een geweldige boost gegeven.”

Komend weekend trekt Gullegem richting Gent om er ‘de Rassing’ partij te geven. “Een nieuwe zege zou ons goed uitkomen”, blikt Robbe Santens vooruit. “Ik herinner me nog dat we in de heenronde met forfaitcijfers wonnen van de Gentenaars. Maar allicht zullen we deze keer meer moeite hebben met de Oost-Vlamingen. Tenslotte spelen zijn ook hun laatste troeven uit. Maar ook wij zitten met vier wedstrijden zonder nederlaag en met 8 op 12 in een goede flow. Onze laatste nederlaag dateert van zondag 2 februari, 0-1 tegen leider Roeselare, en zelfs toen hadden we meer verdiend.”

Degelijke ploeg

Robbe Santens, dit seizoen overgekomen van Harelbeke, heeft het best naar zijn zin bij Gullegem. “Ik heb niet lang moeten nadenken om bij te tekenen. Het klopt dat we het volgend seizoen moeten doen zonder Jorn Braekeveld en Bob Straetman. Twee jongens die hun voetbalgeluk op een ander gaan proberen. Dat is nu eenmaal voetbal. Iedereen is vrij om te gaan. Jammer dat Bob Straetman wegens blessures niet vaak kon tonen wat hij in zijn mars had. Bob is een klasbak. Tijdens de voorbereiding klikte het wel tussen ons. Met hem of zonder hem scheelde een ferme slok op een borrel. Ondertussen zitten onze sportieve leiders ook niet stil en hebben reeds enkele nieuwe krachten op de kop getikt. Ik ben er zeker van dat we ook volgend seizoen met een degelijke ploeg aan de aftrap zullen komen.” (AV)