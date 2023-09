Gianni Longueville geniet van debuut met KSV Blankenberge in nationale

Hij is 32 jaar, dit is zijn achtste seizoen bij KSV Blankenberge, en hij geniet volop van zijn ‘debuut’ in derde nationale: Gianni Longueville heeft het naar zijn zin: “Ik speel dit spelletje hoe langer hoe liever.”

Meerdere keren per week is Gianni een aandachtig kijker als zoonlief voetbalt bij de U8. Nooit zal hij zich moeien met het werk van de trainer. Zoals hij ook altijd doet wat van hem wordt gevraagd als hij op het veld staat. Samen met zijn broers Giovanni en Birger vormde hij jaren de fundering van de kustploeg. Birger verhuisde naar Male, Gianni en Giovanni zijn nog altijd een begrip in het provinciale – en recent nationale – voetbal.

Momentopname

“Op het einde van vorig seizoen promoveerden we en wonnen we de Beker van West-Vlaanderen. Een mooier afscheid konden onze T1 Steve Swaenepoel, T2 Gregory Joris en T3 Koen Thiebaut zich niet dromen. De trainerswissel verliep rimpelloos. Vanaf het eerste moment volgden we het tactisch plan van ex-speler en nieuwe coach Steven Van Moeffaert en zijn assistent Aaron Bruning. Voor de eerste keer in mijn leven voetbal ik in de nationale reeksen. Ik heb me niet echt moeten aanpassen. Misschien scoor ik nu wat minder vaak, maar dat lijkt me een momentopname.”

“We staan nu vijfde, in derde nationale, met acht op twaalf. Tegen SK Pepingen-Halle wonnen we met 7-0. Giovanni scoorde drie keer, ik maakte er eentje. Dit weekend trekken we naar Eendracht Aalter, een ploeg die nog maar één keer kon winnen – al zegt dat natuurlijk niet alles. Maar wij spelen ons spel vrank en vrij.”

“Die 7-0 zege betekent veel voor de spitsen, maar ook voor onze keeper Nicholas Skverer, die dus de nul hield. Dat vindt hij heel belangrijk, en zijn trainer Guy Neirynck ook. Wij zijn allemaal gelukkig op dit moment. Het bestuur ook. De druk is weg, hé. Nu kunnen we zeggen dat alles mag en niets moet. Maar het behoud verzekeren is wel een must.”

“Hoelang ik nog zal meedraaien? Dat hangt af van mijn lichaam, dus kan ik niets voorspellen. Maar ik speel het spelletje wel hoe langer hoe liever.” (JPV)

Zaterdag 30 september om 19.30 uur: KV Eendracht Aalter – KSC Blankenberge A.