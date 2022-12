Geert Versavel maakt balans op als T1 van KM Torhout: “Er ligt een langetermijnvisie op tafel”

Geert Versavel, sinds vorig seizoen T2 bij KM Torhout, nam begin november over als hoofdcoach. Sindsdien is KM nog ongeslagen en staat het op veiligere oorden in de klassering. Hoog tijd voor een uitgebreide kennismaking met de nieuwe T1.

De wedstrijd van afgelopen zaterdag in Lokeren werd uitgesteld, waardoor Geert Versavel al zeker minstens tot in januari zijn status als ongeslagen T1 zal behouden. “Ik ben heel tevreden over hoe het de afgelopen weken gelopen is”, klinkt het bij Geert. “Ik heb niets dan lof voor de groep en de reactie die de spelers de voorbije weken hebben getoond.”

Leuke uitdaging

Voor de 46-jarige coach is het zijn eerste uitdaging als T1. “Toen ik zo’n elf jaar geleden vanuit Antwerpen naar de streek verhuisde, ben ik eerst drie jaar jeugdtrainer geweest bij Ruddervoorde. Ook bij KM ben ik als jeugdtrainer begonnen. Ik startte in 2016 als trainer van de U15 en heb sindsdien alle rangen doorlopen tot en met de beloften. Vorig jaar maakte ik de switch van beloftencoach naar T2, om sinds begin november dus mijn kans te krijgen als hoofdtrainer.”

Ik voel me goed in deze nieuwe rol en wil verdergaan als T1 van KM

“Als T2 heb ik natuurlijk wel al enige ervaring, dus is het niet allemaal nieuw. Maar dat neemt niet weg dat het een leuke uitdaging is. Ik voel me goed in deze nieuwe rol en het is dan ook mijn ambitie om volgend jaar verder te gaan als T1 van KM. Samen met het bestuur ligt er een langetermijnvisie klaar. We hebben een overeenkomst voor onbepaalde duur, waarbij we ervan uitgaan dat het minstens voor de rest van het jaar en volgend seizoen is. Echter weten we allemaal hoe het in voetbal kan gaan, dus zekerheden zijn er natuurlijk niet.”

Efficiënt voor doel

Omdat de match van afgelopen weekend werd uitgesteld, geniet KM van een weekje langer winterstop. “Ik heb mijn spelers tien dagen rust gegeven, waarbij ze wel een individueel programma afwerken. Vanaf woensdag beginnen we er weer aan. Ik zie het positief in voor de terugronde. We geven weinig doelpunten weg, al moeten we wel nog werken aan onze efficiëntie voor doel. Dat is de volgende stap in het proces”, gaat de hoofdcoach voort.

KM hervat op zaterdag 7 januari de competitie met een thuismatch tegen Merelbeke, een voetbalploeg die meedraait in de subtop.

“Het wordt dus meteen een eerste grote test om te kijken waar we na deze korte winteronderbreking staan. In deze reeks is echter al gebleken dat iedereen van iedereen kan winnen en alles staat ook bijzonder dicht bij elkaar. In elke match zal het knokken worden, maar ik heb alle geloof in deze groep”, besluit de 46-jarige trainer, die nu in Balibrugge woont en vroeger in het Antwerpse zelf als speler bij onder meer Rupel Boom aan de slag was.