Gantois (KVK Westhoek) tuk op revanche tegen Harelbeke: “We staan sterker dan toen en willen die drie punten”

KVK Westhoek speelde afgelopen weekend 0-0 op het veld van KSV Oudenaarde. Zaterdagavond nemen de troepen van Bruno Debo het op tegen de Ratten uit Harelbeke. In de heenwedstrijd verloren de Ieperlingen met 2-3. Dat moet dringend worden rechtgezet, meent Seppe Gantois. En elk punt telt.

Na een knappe 2-1-overwinning tegen KSC Dikkelvenne eindigde de wedstrijd tegen KSV Oudenaarde op een brilscore. “Er zat misschien wel net iets meer in”, meent de 23-jarige Gantois. “Ik zeg niet dat we zeker moesten winnen, maar we hadden meer kansen dan zij en maakten dus meer aanspraak op de zege. Ontevreden zijn we niet, want vooraf hadden we getekend voor een punt op Oudenaarde. Ze zaten in een goede flow en wonnen een week eerder tegen hoogvlieger Ninove.”

Westhoek maakt zaterdagavond de verplaatsing naar Harelbeke. In de heenwedstrijd verloren ze met 2-3. Gantois schoot de 1-2 tegen de touwen.

“Het is tijd voor revanche”, gaat hij verder. “Het zijn altijd leuke wedstrijden tegen Harelbeke. Thuis zijn we door een blunder in onze defensie op achterstand gekomen en we kregen nog wel enkele mogelijkheden, maar we kwamen die opdoffer nooit meer te boven. Nu staan we wel sterker dan toen. Door blessures en verschillende andere redenen speelden we met erg veel jonge mannen. We hebben ook enkele versterkingen gehaald en die zijn duidelijk een meerwaarde. We gaan vol voor de drie punten.”

We staan nu dertiende. Elk punt telt. Iedere wedstrijd is een finale

Voor Gantois is het een leuk weerzien met zijn ex-ploegmaat Oscar Van Mol. De twee vrienden verdedigden beiden de kleuren van KV Kortrijk. “Liam Prez speelt sinds kort bij ons (Prez maakte in de wintertransferperiode de overstap van Knokke, red.). Liam, Oscar en ik speelden samen bij de beloften van KV Kortrijk.” Van Mol hoort Gantois nog vaak. Ze stuurden deze week al enkele berichtjes over en weer: “’Ben je klaar voor de strijd?’, dat soort dingen. Een beetje psychologische oorlogvoering voor de match is altijd leuk. (lacht)”

KVK Westhoek staat met een magere 20 op 63 op de dertiende plaats. “Het behoud is nu het belangrijkste. In deze situatie telt elk punt. Door de winst tegen Dikkelvenne en het punt op Oudenaarde lopen we wat verder weg, maar we mogen nog lang niet juichen. Iedere wedstrijd is een finale. We zullen alles geven. Ik zie het wel goed komen.”

Zaterdag 5 maart om 19.30 uur: RC Harelbeke KVK Westhoek