Gaëtan Makonga-Tara (KSKV Zwevezele): “We moeten nu zes op zes pakken”

Op eigen terrein kon KSKV Zwevezele weer niet overtuigen en ging het met 1-2 onderuit tegen Zelzate.

“De geschiedenis heeft zich herhaald”, maakt centrale verdediger Gaëtan Makonga-Tara (31) duidelijk. “Door de staat van het veld moeten we anders spelen. Over de grond is het moeilijk op onze akker. En iedereen weet dat. We hebben geprobeerd om op een andere manier te spelen, maar dat ging niet. Te veel balverlies, lange ballen die niet aankwamen… Zelzate speelde ook kort op de man. Dat was hun verdienste, wat niet meer dan normaal is. Als je tegen de leider speelt, kun je je het niet veroorloven om vrij spel te spelen. De bezoekers hadden meer steun van hun supporters dan wij. Dat is logisch, want we stoppen na dit seizoen. Dat scheelt toch een slok op de borrel.”

Floddergoal

“Onze eerste helft was echt niet goed. Na de rust hebben we meer druk gezet met meer kansen. We konden gelijkmaken en kwamen zelfs bijna op voorsprong. Maar toen kregen we het deksel op de neus door een vreemd flodderdoelpunt. Onze doelman bokste de bal tegen de armen van een verdediger en zo ging de bal er via een speler in. Het zit dus wat tegen, waardoor we van de eerste naar de vierde plek zakken.”

Zondag komt KFC Merelbeke op bezoek. “Door de staat van het veld zal het wellicht hetzelfde spelbeeld zijn. Maar we moeten punten pakken. Nu zit alles dicht bij elkaar in de top van de stand. De leider heeft slechts twee punten voorsprong op een viertal ploegen. Daarna moeten we naar Ninove. Als we de komende twee wedstrijden een zes op zes pakken, ziet het er weer anders uit. We mogen het kopje niet laten hangen. We willen in schoonheid kunnen eindigen.” (WD)

Zondag 13 maart om 15 uur: KSKV Zwevezele A – KFC Merelbeke.