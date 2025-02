FC Gullegem verwelkomt Wim Vanwijnsberghe als voorzitter

Wim Vanwijnsberghe is de nieuwe voorzitter bij FC Gullegem (2de afdeling VV A). De 38-jarige Dadizelenaar, tot voor kort jeugdvoorzitter, neemt de fakkel over van Jan Hanssens. “Nee, er is binnenkamers geen kortsluiting geweest. We waren al eerder overeengekomen dat ik na dit seizoen de lijnen ging uitzetten. Het was Jan Hanssens zelf die het opportuun achtte om de geplande wissel van de macht iets vroeger dan voorzien te laten gebeuren.”

Het gaat snel voor Wim Vanwijnsberghe. Als sponsor kwam hij acht jaar geleden in contact met de rood-witten. Niet veel later werd hij lid van de raad van bestuur. Twee jaar geleden werd hij tot jeugdvoorzitter gebombardeerd. Vorige week aanvaardde hij de uitdaging om als voorzitter de club te leiden. “Verwacht van mij geen ophefmakende verklaringen”, maakt Wim Vanwijnsberghe, bedrijfsleider en eigenaar van bouwonderneming WivaGroup, meteen duidelijk. “Op sportief vlak staat het behoud helemaal bovenaan. FC Gullegem hoort thuis in tweede afdeling. Meer moeten we niet ambiëren. Weliswaar op voorwaarde dat we er een vaste stek veroveren en liefst zonder degradatiezorgen. Met het gelijkspel tegen Dikkelvenne deden we vorige zondag een goede zaak. Maar onze schaapjes staan nog lang niet op het droge. Met vijf ploegen op een zakdoek van elkaar, wordt het nog heel spannend.” Binnenkamers werd er al het een en ander veranderd. “Samen met Dirk Sabbe, Nick Balcaen en Patrick Deprez zullen we de club leiden, terwijl Bart Van Hoorde de nieuwe jeugdvoorzitter wordt”, geeft Wim Vanwijnsberghe ons mee. “Zoals steeds zal ik dagelijks op de club aanwezig zijn.”

Goede samenwerking

“Of ik bepaalde zaken wil veranderen? FC Gullegem moet zijn goede naam van warme en familiale club nog meer en beter in de verf zetten. Hoe we dat kunnen doen? Met een goede samenwerking. Wie ideeën heeft, hoeft ze niet voor zichzelf te houden, maar moet ermee naar buiten komen. Daarnaast wil ik een goede verstandhouding tussen de eerste ploeg en de jeugdwerking. Tenslotte hebben we hetzelfde doel voor ogen: van FC Gullegem een bloeiende en welvarende club maken, waar de jeugd speelkansen krijgt en het goed toeven is”, besluit Wim Vanwijnsberghe. (AVW)

Zondag 23 februari om 15 uur: FC Voorde-Appelterre FC Gullegem.