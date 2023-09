FC Gullegem versterkt zich nog met verdediger Henri Moyaert

Net voor het sluiten van de transfermarkt versterkte tweedenationaler FC Gullegem zich nog met Henri Moyaert die overkwam van SK Roeselare. De 30-jarige verdediger genoot bij Roeselare niet meer het vertrouwen en besloot dan maar om andere voetballucht op te snuiven. Aan de Gullegemse Poezelhoek hoopt hij op meer speelkansen.

Henri Moyaert speelde het grootste gedeelte van zijn voetballoopbaan bij SVD Kortemark. Vorig seizoen waagde hij zijn kans bij SK Roeselare-Daisel en mocht op een bevredigend seizoen terugblikken. Voor dit seizoen kocht SK Roeselare een volledige nieuwe ploeg in en werden de plaatsen duur.

Reeks hoger

“Al van in de voorbereiding had ik er geen goed oog in”, zegt de Roeselarenaar. “Toen ik voor de eerste wedstrijd op St.-Denijs niet bij de selectie was, voelde ik nattigheid. Via mijn goede vriend Aaron Dhondt kwam ik in contact met Gullegem. We werden het snel eens. Gelukkig maar, want een heel seizoen met de beloften aantreden, zag ik niet zitten. Dat Gullegem een reeks hoger speelt dan SK Roeselare besef ik best. Ik heb ook geen eisen gesteld, zal hard werken om een plaats in de ploeg te bemachtigen. Tenslotte beschikt T1 Stefaan Deloose over een brede en kwalitatieve sterke kern.”

Gelijke spelen

Henri Moyaert heeft het bij Gullegem nog niet getroffen. Bij zijn debuut op Ninove zag hij in de slotminuut een 0-1-voorsprong alsnog omgezet in een 1-1-gelijkspel en ook vorige speeldag thuis tegen Wetteren ging het van 3-0 naar 4-4. “Vooral het gelijkspel tegen Wetteren kwam hard aan”, weet Henri Moyaert. “Wanneer je 20 minuten voor tijd 3-0 voor staat, moet je altijd winnen. Maar het is en blijft voetbal.”

In het dagelijks leven verdient Henri Moyaert zijn boterham als verkoopconsultant. “Ik zoek gepaste en gemotiveerde werknemers voor bedrijven. Die zijn van goudwaarde. Zeker in deze tijd waarin er meer openstaande vacatures zijn dan kandidaten”, besluit Henri Moyaert. (AV)

Zondag 17 september om 15 uur: KSV Oostkamp – FC Gullegem