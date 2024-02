FC Gullegem haalt doelman Laverge, maar ziet ook spits Dewaegemaeker vertrekken

Aanvaller Dirk-Jan Dewaegemaeker maakt de verrassende move naar Oost-Vlaanderen, Gullegemnaar Juliaan Laverge gaat dan weer net dichter bij huis gaan spelen en komt in Gullegem het doel verdedigen.

Dirk-Jan Dewaegemaeker (24) gaat volgend jaar mee het mooie weer maken bij FC Voorde-Appelterre spelen. De fusieclub uit Ninove doet het dit seizoen erg goed en staat drie punten onder het leiderstrio dat naast de buren uit VK Ninove ook bestaat KSV Oostkamp (dat één match meer gewonnen heeft) en E. Aalst. Opvallend is wel dat de club ondanks de zeer hoge positie een negatief doelsaldo heeft. Dirk-Jan Dewaegemaeker maakte furore bij KSVK Zwevezele door er in een entente met cultspits Stan Braem samen voor wel bijna 50 goals te zorgen. Zwevezele hield ermee op op nationaal niveau en Dewaegemaeker trok naar eerstenationaler Winkel Sport. Daar lukt het scoren minder goed, aan de winterstop verhuisde hij naar KVK Westhoek, dit jaar vindt hij opnieuw vlot de weg naar de netten bij FC Gullegem. Er was ook interesse van SK Roeselare, maar uiteindelijk zoek Dirk-Jan het buiten de provinciegrenzen.

Aan inkomende zijde is er bij FC Gullegem ook transfernieuws te melden. Gullegemnaar Juliaan Laverge (23), ooit prof bij KSV Roeselare en via de Spaanse derdeklasser FC Cordoba en Rupel Boom dit jaar bij KM Torhout beland, zal volgend jaar het doel van FC Gullegem verdedigen. Ook zijn jongere broer August (19) zit al in de kern op de Poezelhoek. Hij viel afgelopen zondag in de slotfase nog in in de wedstrijd tegen VK Ninove.