FC Gullegem eindigt op positieve noot

FC Gullegem had zich geen mooier kerstcadeau kunnen voorstellen. De rood-witten hadden het in deze competitie o zo moeilijk om een wedstrijd naar hun hand te zetten. Maar in de winterse vrieskou voelden ze zich op het steenharde veld van Westhoek helemaal in hun nopjes. Met 0-5 cijfers, en niet eens overdreven, werden de Ieperlingen van het kastje naar de muur gespeeld.

Vorig week had sportief verantwoordelijke Filip Hostyn er nochtans geen goed gevoel bij. “De jongste seizoenen zijn we op nooit aan het feest op Westhoek”, foeterde Hostyn. Maar tradities zijn er nu eenmaal om gebroken te worden. Dit seizoen was het al meerdere keren net niet geworden voor Gullegem. Maar op Westhoek was het deze keer bingo. “De score is zelfs niet overdreven”, geniet T1 Jordi Lemiengre nog na van de forfaitzege.

Hopelijk geeft deze zege ons een boost voor het nieuwe jaar

Passende afsluiter

“Op Westhoek pakten we een broodnodige zege. Een waar we al lang naar uitkeken. Westhoek kwam er met 0-5 nog goedkoop vanaf. In de eerste helft waren we op een hard bevroren veld technisch de betere ploeg. We versierden minstens negen loepzuivere kansen, konden er twee van verzilveren. Eenmaal we na de rust nummer drie scoorden, voetbalden we op een wolk. Deze zege is een passende afsluiter van het jaar. Met een goed gevoel gaan we nu de feestdagen in.” FC Gullegem springt op de ranglijst Harelbeke over het hoofd, is weg van die weinig benijdenswaardige voorlaatste plaats. “Eén zwaluw maakt nog de lente niet”, waarschuwt Jordi Lemiengre. “Hopelijk heeft die zege ons een boost gegeven, nemen we die mee naar het nieuwe jaar. Met thuismatchen tegen Petegem en RC Gent staan we voor twee belangrijke wedstrijden. Zes op zes zou ons goed uitkomen. Waarom het zo lang duurde vooraleer dit Gullegem zijn draai vond? Het ontbreken van Carlo Damman en Lennart Sampers heeft ons geen deugd gedaan. Ik ben er ook van overtuigd dat de reeks sterker is dan een jaar geleden. Zwakke broertjes zijn er niet meer bij. Ook de ziekte en het overlijden van mijn voorganger Peter Devos heeft bij de spelers zijn tol geëist. Op Westhoek hebben we eindelijk laten zien wat we in onze mars hebben. Uitgezonderd de top drie kunnen we van iedereen winnen. Tenminste, als we onze eigen kwaliteiten ten volle benutten, geen cadeaus weggeven. Uiteraard was de sfeer na de zege op Westhoek uitgelaten.”

Dominant voetbal

“Nu kunnen we even van een korte pauze genieten, daarna gaan we er opnieuw volle bak tegenaan. Als gewezen aanvaller hou ik van dominant voetbal. We hebben er de spelers voor. Tegen Petegem en Gent moeten we nu maar eens onze eigen supporters verwennen met goed voetbal en doelpunten”, besluit Jordi Lemiengre vol vastberadenheid.