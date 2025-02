Ex-bestuurslid Dino Rogiers trekt aan de alarmbel: “Bij KRC Harelbeke rommelt het meer dan een beetje … en meestal door gemis aan voetbalkennis”

Er blijkt veel onrust te zijn bij de supporters en zelfs bestuursleden bij RC Harelbeke, toch tweede in het klassement van 2de Nationaal Amateur. “Oorzaken?”, reageert Dino Rogiers. “Eenvoudig: de recente resultaten, het stugge transferbeleid en een groot mismanagement binnen de club. Ik voorspel je: als men deze weg verder bewandelt, dan oogt de toekomst veel minder goed dan velen denken.”

“

Plots kwam trainer Kurt Delaere niet meer opdagen”, opent Dino Rogiers zijn verhaal. “Na vijf dagen onwettige afwezigheid, dus zonder verwittigen, en met een bedreiging van ontslag, vernamen we dat hij gehospitaliseerd was met een longontsteking. Na twee keer verlies, tegen ploegen die uit de kelder van het klassement wilden klimmen, is de trainer nu door het bestuur op ‘non-actief’ gezet. Hij kwam niet alleen niet meer opdagen op training, maar ook voor de wedstrijd in Gent stuurde hij zijn kat. En toch besliste hij over de opstelling van de ploegen. Raar toch?”, stelt Rogiers.

“Ik begrijp heel goed dat CEO Bart Daenens, broer van voorzitter Nico Daenens, de trainer schorst in de uitvoering van zijn taken. De spelershetze die tegenover de trainer wel degelijk bestaat, heeft er niets mee te maken. Er is totaal geen sfeer binnen de spelersgroep, maar dat is voor de leiding van de club blijkbaar ook geen issue, volgens mij volledig ten onrechte.”

Ander trainersduo

“Na een heel weekend over en weer getelefoneer werd door bestuurder Tomas Peirsegaele, eenzijdig, in de vervanging van Kurt Delaere geopteerd voor speler Niels Vandenbroucke, die zal opereren onder Nigel Smith, tot vandaag de T2, maar straks dus T1. Zonder iets af te doen aan Niels’ grote voetbalkwaliteiten, maar sedert Vincent Kompany weten we dat zelfs de allerbeste het moeilijk heeft om én trainer én speler te zijn.”

“Er waren andere oplossingen mogelijk (zoals bijvoorbeeld met Bruno Derveaux, die vorig seizoen als hoofdtrainer nog juist op tijd de meubelen inzake het behoud in 2de nationale wist te redden, ook al weer in de plaats van de momenteel op non-actief gezette trainer Delaere). Derveaux wou het doen, maar er werd voor iets anders geopteerd. Rare keuze, opnieuw”, meent Rogiers.

Vertrekkende spelers

Er blijken bovendien nogal wat vertrekkende spelers te zijn. “Financieel niet te houden”, luidt het. “Stuk voor stuk zijn het publiekslievelingen. Samen scoorden zij liefst 24 van de 45 doelpunten. Dat zou wel eens veel zeer kunnen doen, hoewel ik vertrouwen heb in de vervangingen.”

“KRC Harelbeke telde meerdere profspelers, die sportief niet altijd die grote meerwaarde bleken. Alweer iets wat vorig seizoen ondoordacht werd beslist, van het goede teveel. Dat wordt nu in de toekomst gelukkig wel opgelost”, gaat de gewezen bestuurder verder.

Transfers

“Er ontstond er nu ook plots weer een verhaal rond Stan Braem. Topspits. Alweer een profspeler die zowel bij Zulte-Waregem als bij Lokeren-Temse en Knokke een veelscorer bleek. Maar het zou – aldus meerdere berichten – weer ‘net niet’ zijn. Nu, je hebt in het voetbal ook niet altijd succes bij een transfer. Wel kan ik nog meedelen dat Jorn Braekeveld (nu nog Gullegem red.) volgend seizoen voor KRC speelt. Een kanjer, maar ook dat bleef voorlopig een groot geheim.”

“Mogelijks speelt Harelbeke ondanks alle perikelen wèl een reeks hoger volgend seizoen. Er is sprake dat drie ploegen zeker zouden kunnen promoveren. Met de wetenschap dat Brakel en Oostkamp daarop niet zitten te wachten, is nog veel mogelijk. Het zou toch spijtig zijn mocht een mismanagement van onze ploeg verder nog veel roet in het eten gooien”, besluit Dino Rogiers,