Ernest Webnje N’For (RC Harelbeke A – 2) blikt vooruit: “We mogen Oostkamp zeker niet onderschatten”

Stijn Meert, de trainer van KM Torhout, waar RC Harelbeke vorige week zijn eerste uitmatch diende af te werken, was vol lof over de Harelbeekse Ratten. Meert besefte dat Torhout gevleid won.

“Harelbeke beschikt over veel kracht, ze waren sterk op stilstaande fases en voetbalden op een hoog niveau”, wist de Torhoutse coach. “Daar koop je niets mee”, fulmineerde een ontgoochelde Bruno Derveaux van Harelbeke. Bij winst wil ik elke week zeggen dat de tegenstander sterk speelde, dat is simpel. Al verwijt ik mijn mannen niets. We speelden goed, maar voorin ontbrak het ons aan wat meeval.”

“En toch denk ik dat er met onze ploeg nog heel mooie dingen gaan gebeuren”, stelt sterkhouder N’For. “Zelfs als je deze verliesmatch goed analyseert, klopte bij ons alles tot net voor het einde. Waar wij ons overwicht moesten omzetten in een meer dan verdiende overwinning, lopen we op een counter en verliezen we de wedstrijd. Een heel spijtige zaak. Maar dat is voetbal. Je ziet het zo vaak: heel de match boven liggen, niet kunnen scoren en dan dat tegendoelpunt slikken, dat verlies betekent.”

“Je hoort mij niet zeggen dat alles al naar wens gaat. We maakten enkele foutjes en die moeten er nog uit. We moeten wat volwassener zijn bij bepaalde spelsituaties. Zowel achteraan – dan waren die tegendoelpunten te vermijden – maar ook bij de afwerking.”

Heel veel kansen

“Het ontbrak ons ook wel wat aan geluk. Hun eerste doelpunt was op buitenspel, maar niet gefloten, dat is tegenslag. Anderzijds creëerden we zoveel kansen, dat we zelfs meerdere doelpunten moesten maken. Dat er maar eentje binnenging, is niet te geloven. Die Torhoutse doelman (Brecht Laleman red.) was wel de sterkste van de tegenstander. Dat zegt ook wat.”

“In het begin van dit nieuwe seizoen was het wat zoeken en aftasten. Er zijn toch wel enkele nieuwe spelers die moeten worden ingepast, en dat is niet altijd zo gemakkelijk. Nu begint het plaatje te kloppen en vinden we mekaar beter. Koppel daaraan onze inzet en het feit dat wij altijd op karakter spelen, en het oogt goed voor de toekomst. Onze jonge gasten krijgen meer vertrouwen. Wij meten ons geen favorietenrol aan. Wie favoriet is, krijgt een dubbel gemotiveerde tegenstander voor zich. En dat kunnen we missen als kiespijn. We zijn wat sterker dan vorig seizoen, als we maar voor elkaar blijven knokken.”

“Ook komende match tegen Oostkamp speel ik weer op positie 6 of zelfs op de flank. Oostkamp ging op Westhoek een gelijkspel halen, dat wil zeggen dat ze zeker al op niveau acteren. Het is een tegenstander die we niet kennen, en dat is altijd moeilijk. Geef mij maar een Zelzate of Brakel of Oudenaarde, dan weten we wat we in de kuip hebben. Nu kennen wij ze niet, maar ze verloren nog niet en zijn dus zeker niet te onderschatten. We zullen 100 procent moeten zijn vanaf de eerste minuut. Geen kwartiertje de kat uit de boom kijken maar meteen supergeconcentreerd voetballen. Het zal nodig zijn tegen Oostkamp.” (MV)

Zaterdag 17 september om 19.30u: KVCSV Oostkamp A – RC Harelbeke A