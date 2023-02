Ernest N’For (RC Harelbeke A – 2) gelooft er nog in: “Scoren blijft ons probleem”

De Ratten van Harelbeke konden op het kleine veld van Zelzate niet tevreden zijn met het behaalde resultaat. De paars-witten prijken momenteel op een weinig benijdenswaardige voorlaatste plaats met amper 19 punten uit 22 wedstrijden.

Waar ze in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen dezelfde ploeg nog de punten konden thuis houden met een 2-1-overwinning, bleken ze in Zelzate niet goed genoeg bij schot om het pleit in hun voordeel te beslechten. Het wordt nochtans voor de club hoog tijd om wat punten te pakken. In de reeks degraderen er twee ploegen, en de derde laatste dient een testmatch af te werken.

Doumbia stond niet op het wedstrijdblad. “Een stom iets”, legde Kassim uit. “Ik brak mijn kleine teen. Of dit betekent dat ik tot het einde van het seizoen niet meer beschikbaar zal zijn? Zeker niet! Misschien ben ik wel een vijftal weken out, maar ik kom zeker terug!”

Lichtpuntjes

“Alweer een verlies, maar toch waren er lichtpuntjes. De inzet was er wel. We kregen een viertal kansen, waarvan we er maar één omzetten”, wist coach Bruno Derveaux. “Ik zag ook dingen die mij moeilijk liggen. We konden drie of vier doelpunten gemaakt hebben. Niet dus. Bij sommige pogingen tot afwerking, verliezen sommigen hun koelbloedigheid. Het zal beter moeten, maar niets is onmogelijk. We moeten nog tegen de rechtstreekse concurrenten. Dat kan de sleutel worden!”

Vertrouwen

Vaste waarde Ernest N’For werd, moegestreden, twintig minuten voor affluiten gewisseld. Alles was toen nog mogelijk. “Ik heb iets te weinig creativiteit aan de dag gelegd”, wist Ernest. “En als we dan wel eens iemand konden afzonderen, dan slaagden we er niet in om te scoren. Ik vind dat we minstens één punt verdienden.”

“Onze redding? Winnen tegen rechtstreekse concurrenten”

“Maar ja, het scoren is al heel het seizoen een beetje ons probleem. Al te vaak is het ‘net niet’. Maar wees gerust, dit Harelbeke zal zich redden. We hebben te veel kwaliteit in het team zitten om niet in deze tweede nationale afdeling verder te kunnen spelen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat het lukt. Alleen moet dat tikkeltje geluk bij de afwerking er ook eens bij zijn. Aan wat dat dan ligt? Talent hebben we genoeg, de wil om te winnen is er ook bij iedereen. Het kan niet anders of dit heeft met vertrouwen te maken. Laat het een paar keer meezitten en we kunnen vertrokken zijn. We blijven er zeker verder in geloven! Laat daar geen misverstanden over bestaan”, besluit hij.

(Marnix Verstichel)

Zondag 19 februari om 15 uur: RFC Wetteren – RC Harelbeke A