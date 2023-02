Emiel Martens (KSV Oostkamp): “Eindelijk kan ik me eens bewijzen”

De groep van T1 Kurt Delaere blijft ook na de promotie positieve resultaten opstapelen. Op bezoek bij Gullegem werd met 1-2 gewonnen. Een stek in de top drie werd geconsolideerd.

Doelman Emiel Martens zat nagenoeg de hele heenronde in de dug-out terwijl de vaste nummer één de pannen van het dak keepte. Milan Iket kwetste zich op training kort na Nieuwjaar zodat Emiel Martens in Oudenaarde diende aan te treden. Hij werd vier keer gepasseerd, maar had zich niets te verwijten. De week daarna in Zelzate leek Milan Iket hersteld, maar hij herviel in zijn letsel.

Emiel Martens kwam weer aan de beurt op de Valkaart tegen Eendracht Aalst en op bezoek bij Gullegem. “Bij deze prachtvereniging voel ik me thuis, maar zoals zo vaak in mijn carrière bots ik op een beresterke concurrent. Eindelijk kan ik me eens bewijzen, maar ik zal er alle begrip voor hebben dat Milan bij zijn herstel weer de voorkeur krijgt.”

KV Kortrijk

“Vraag me niet naar volgend seizoen, dat is niet aan de orde. Het gaat er nu om de resterende matchen zo optimaal mogelijk te betwisten. Niemand had durven hopen dat we na 20 duels op een derde stek zouden prijken. De beleidsploeg toonde zich bij de start van de competitie tevreden met het behoud. Vriendschap viert hoogtij ook al is de concurrentie moordend. T1 Kurt Delaere gaat daar heel gemoedelijk mee om en legt zijn keuzes uit aan de betrokkenen.”

“Vorig seizoen kwam ik naar hier vol verwachtingen, al hoefde de coach niet eens te kiezen. Toen het kampioenschap startte, sukkelde ik met een blessure. En Milan Iket keepte van week tot week beter. Bij KV Kortrijk mocht ik ooit meetrainen met de eerste ploeg, in Zwevezele botste ik op een rivaal die te sterk bleek. Die geschiedenis herhaalt zich nu blijkbaar. Toch blijf ik geloven in mezelf.” (JPV)

Zaterdag 4 februari om 19.30 uur: KSV Oostkamp – KSV Oudenaarde