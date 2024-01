“Een hele eer om hier kapitein te zijn”: Jeremy Brogniez (Mandel United en straks 36) weet nog niet wat de toekomst brengt

Mandel United startte na de winterstop met een gelijkspel op het veld van KFC Merelbeke en bekampt straks Olsa Brakel. Kapitein Jeremy Brogniez (35) voelt zich goed bij zijn jonge bende. En ook privé zit het snor bij de sympathieke papa. Hij wil in eerste instantie dit seizoen met Mandel tot een goede einde brengen. Wat de toekomst brengt, daar moet hij zich eens over beraden.

Jeremy Brogniez heeft al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. De technische vaardige speler was de jongste jaren naar eerste provinciale afgezakt, maar zette samen met coach Angelo Paravizzini de stap van Boezinge naar Mandel United. “Onze coach hoort het niet graag, hij heeft altijd geloofd dat we ons mannetje zouden staan in de reeks. Maar het is zo dat we met veel jongens spelen die van lagere komen, of zoals in mijn geval vroeger wel op dit niveau hebben gespeeld, maar de jongste tijd niet meer.”

“De rit naar Izegem vanuit Veurne duurt drie kwartier, maar ik doe die deels met teammaat Joppe Van Heuverzwyn”

Mandel United heeft nu een plaatsje in de brede middenmoot. “Maar het hangt allemaal dicht op elkaar. Zo doen we ook nog mee om de tweede periodetitel, waar nog vier matchen te spelen zijn.” Op KFC Merelbeke scoorde Mandel kort na de rust, maar moest vlak voor het einde nog de gelijkmaker toestaan. “Jammer, maar we kijken alweer vooruit. Het komt er gewoon op aan om punten te pakken. Enkele keren winnen en je staat voorin, een paar maal verliezen en je komt in de problemen.”

Andere positie

Jeremy Brogniez, die zijn jeugdopleiding kreeg bij Club Brugge en ook al individuele prijzen zoals de EOTS-trofee als beste speler won, kun je nog weinig wijsmaken. “Vorig jaar bij Boezinge waren er nog spelers ouder dan mij, nu zijn met Jorgen Rogiers en Donjet Shkodra nog twee dertigers, de rest is begin de twintig of zelfs nog jonger. Ik speel hier nu ook wat lager op het terrein, vroeger fungeerde ik meer als een ouderwetse tien. Ik speel nu meer als een verbindingsfiguur tussen verdediging en aanval. Maar met Sibert Himpe achter mij staat er iemand die veel voor de ploeg doet en dus ook voor mij.”

Zaterdag komt Olsa Brakel op bezoek. “In de eerste competitiematch van het seizoen gingen we daar met 1-0 onderuit. Het is een goed team, maar er liggen zeker mogelijkheden.” Mandel moet het wel doen zonder de geschorsten Jules Desot en Imad Zmimer. “Jammer, maar we hebben 15, 16 jongens die probleemloos aan een wedstrijd kunnen starten.”

Jeremy is zopas in Veurne gaan wonen, de tocht van drie kwartier naar Izegem maakt hij deels samen met Joppe Van Heuverzwyn. “Ik verander straks ook van werk, ik ga hier in Veurne aan de slag bij Computers Vanmarcke als commercieel bediende. Privé gaat het ook goed. Mijn vriendin Marilynn Rathé en ik waren een tijdje uit elkaar, maar we hebben elkaar opnieuw gevonden. Met onze zoontjes Julien (8) en Georges (7) hebben we de handen vol, maar ik krijg veel steun van haar in alles wat ik doe. Wat volgend seizoen brengt? Dat zien we nog wel, ik voel me hier goed en de club heeft een prachtige accommodatie en legt ons als speler in de watten. Maar ik word straks 36, fysiek lukt het nog wel. Maar ik kijk niet te ver vooruit.”