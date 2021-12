Dominique Cauwelier (KVK Westhoek) blikt terug op eerste ronde: “We scoren moeilijk en te veel tegendoelpunten”

KVK Westhoek sloot de eerste ronde af met een 0-3-nederlaag tegen Merelbeke, een ploeg die Westhoek normaal had aangekund. “We hebben er alles aan gedaan om voor de winterstop nog een overwinning te behalen”, zegt hulptrainer Dominique Cauwelier.

“De wedstrijd gaf echter perfect weer waar al een heel seizoen het schoentje bij Westhoek wringt. We kunnen niet scoren en krijgen veel te gemakkelijk doelpunten tegen”, aldus Dominique Cauwelier. “Na 16 wedstrijden hebben we amper 19 keer kunnen scoren en kregen 37 doelpunten tegen. Drie keer hebben we de nul kunnen houden. Dat zijn frustrerende cijfers en deden ons op een weinig benijdenswaardige plaats in de klassering belanden. Het kon dramatischer geweest zijn. Er zijn nog ploegen die het niet beter doen dan wij, maar daar focussen we ons best niet te veel op. We moeten naar onze eigen tekortkomingen kijken en trachten om er na de winterstop uit te geraken. De winterstop komt net op tijd. Het is tijd om ons te bezinnen en na Nieuwjaar klaar te zijn voor de cruciale wedstrijden tegen Oudenaarde, Ronse, Zelzate en Dikkelvenne. Dan kunnen we ons nog weinig misstappen veroorloven.”

Jonge spelers kunnen niet een hele ploeg op sleeptouw nemen

Te weinig kwaliteit

“Dit seizoen hebben we geopteerd om de eigen jeugd een kans te geven”, vervolgt Dominique Cauwelier. “Een aantal jongeren heeft die kans met beide handen gegrepen. Je kan echter niet van die jonge spelers verwachten dat ze een ploeg op sleeptouw nemen. Het is aan de meer ervaren spelers om het voortouw te nemen. Als je moet vaststellen dat centrale verdediger Stijn De Deygere met zijn 36 jaar meestal de beste speler bij Westhoek is, dan weet je dat we te weinig kwaliteit in de eigen rangen hebben. We zijn dit seizoen sterker in de breedte, maar hebben aan kwaliteit ingeboet.”

“Er zijn seizoenen geweest dat Westhoek tijdens de winterstop extra spelers kon aantrekken. Op financieel vlak wordt dit niet eenvoudig, maar versterking is aan de orde, in alle lijnen. Het wordt moeilijk, maar je weet nooit.”