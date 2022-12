Doelman Gilles Vercruysse na zijn goal voor Westhoek: “Geweend na de match”

KVK Westhoek flirtte vorige zondag tegen Jong Cercle Brugge met de vijfde nederlaag op rij. Tot doelman Gilles Vercruysse in de blessuretijd een hoekschop binnen trapte en voor een gelijkspel zorgde.

“Het zag ernaar uit dat we opnieuw op een nederlaag afstevenden. Janis Coppin had in de slotfase nog een hoekschop afgedwongen en kapitein Laurenz Simoens raadde mij aan om voor die laatste hoekschop mee naar voren te gaan”, vertelt Gilles Vercruysse. “De bal kwam perfect op mijn linkervoet en ik trapte die in de winkelhaak binnen. Ja, ik heb geweend na de wedstrijd, want de emotie was groot. Doelman Maxence Dannel feliciteerde mij met dit mooi en ongewoon doelpunt. Het bewijst dat we beiden nog door dezelfde deur kunnen. We zijn wel concurrenten, maar hebben respect voor elkaar.”

“Tijdens de tweede competitiewedstrijd tegen Oostkamp liep ik een duimblessure op en is mijn duim op twee plaatsen uit de kom gegaan. Ik verloor er het bewustzijn bij en werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gevoerd. De revalidatie heeft zes weken geduurd. Ik heb diep gezeten, maar dat onverwacht doelpunt en het punt dat Westhoek daardoor haalt, doet bijna alles vergeten.”

Kind aan huis

Gilles (24) is beroepshalve timmerman en is de zoon van Davy Vercruysse, voormalig doelman bij KVK Ieper. “Ik ben hier kind aan huis”, vervolgt Gilles. “Als kind ging ik mee met mijn vader naar de trainingen en zag ik hem in doel staan. Ieper zat al van jongs af aan in mijn hart. Ik ben in het tussenseizoen overgekomen van Sparta Heestert uit eerste provinciale, omdat men zei dat ik meer in mijn mars had. Toen Westhoek interesse toonde, heb ik geen moment getwijfeld. Ik zal hier uit eigen beweging nooit vertrekken, hier voel ik mij thuis.”

“Het gelijkspel van vorig weekend is hopelijk het begin van een betere reeks. Er komen twee leuke derby’s aan: tegen KM Torhout en FC Gullegem. Spijtig dat we spelers als Prez, Robaeys en Himpe nog missen.

(EG)