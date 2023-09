Deman is doublure van Iket bij KSV Oostkamp

Nicholas Deman is de broer van topvoetballer Olivier. De 22-jarige ballenpakker fungeerde ettelijke jaren als derde keeper bij Knokke, in eerste nationale. Nu werd hij door Oostkamp geselecteerd als doublure voor de magistrale Milan Iket.

Terwijl T1 Kurt Delaere zijn rondjes lopende veldspelers observeert en assistent Nigel Smith de potjes klaarzet, neemt keeperstrainer Thierry Kestremond zijn poulains mee naar de grote rechthoek. Ze mogen even het interview afmaken. Milan Iket mag beginnen. “Als ik op de Valkaart ben, voel ik me altijd gelukkig. Daarom heb ik bijgetekend voor twee seizoenen. Nu ben ik dus net begonnen aan competitie vijf. Wij ambiëren gewoon de linker kolom, wat toch in mijn ogen een glansprestatie zou betekenen. Je mag niet vergeten dat we uitkomen in de tweede afdeling hé”, aldus Milan Iket. “Met mijn nieuwe collega Nicholas Deman schiet ik bijzonder goed op. Hij is vier jaar jonger dan ik, draaide mee in eerste nationale en vertoont het ideale DNA voor de vriendengroep van Oostkamp. Hij oefent onvoorstelbaar gedreven, zo hoort het, we maken elkaar beter”, zegt Milan.

Nicholas Deman grijnst jongensachtig. Later, tijdens de gepeperde sessie van Thierry Kestremond zou zijn ware aard bovenkomen: een kanjer. “Het is de bedoeling dat we van elkaar leren. Milan straalt pure klasse uit, maar ik mag me daar niet achter verschuilen. Op elk moment moet ik klaarstaan moest er iets met hem gebeuren, wat ik hem absoluut niet toewens. We helpen elkaar constant op training of tijdens de opwarming, zo wordt ons niveau steeds beter”, vertelt Nicholas Deman.

Concurrentie

“Na drie jaar hoofdkern Knokke was ik aan een nieuwe uitdaging toe. Ik wilde gewoon een stapje hoger op de ladder klimmen, al heb ik aan de kust een leerschool doorlopen bij de allerbesten, zoals bijvoorbeeld Sven Dhoest. Daar reken ik maatje Milan ook bij. Misschien zoek ik wel de concurrentie met de toppers op. Dan kom je moeilijker aan bod, maar blijf je groeien.” (JPV)