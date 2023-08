Compleet vernieuwd Mandel United trapt competitie af op veld van Olsa Brakel en ontvangt zaterdag KM Torhout: “We kunnen spelen vanuit onze rol als underdog”

Op wat youngsters na is de kern van Mandel United compleet vernieuwd. De degradatie uit eerste nationale kon niet afgewend worden en ook in de tweede afdeling wordt geen allicht geen makkelijk seizoen voor de Izegemse ploeg. Coach Angelo Paravizzini gelooft wel in zijn troepen en ziet de lage verwachtingen van de buitenwereld als een troef. “We kunnen vanuit onze rol als underdog misschien wel verrassen.”

Wie Angelo Paravizzini kent weet dat hij zijn spelers fysiek altijd tiptop voorbereidt. Op dat vlak zal het dus wel snor zitten. “Maar wij hebben 20 nieuwe spelers. Dat betekent dat je in een voorbereiding iedereen eens moet laten spelen, vaak ook eens op een andere positie. We hebben geen basiselftal van vorig seizoen waarop we kunnen terugvallen. Maar dat schrikt me niet af. Ik ben tevreden over onze voorbereiding. Die verliep zoals overal: eens een goed resultaat afwisselen met een mindere prestatie. Maar dat is kenmerkend voor een voorbereiding.”

Mandel United start quasi blessurevrij aan het seizoen. “Mathias Desmet en Jaron Dumortier keren terug uit blessure. Ze hervatten de trainingen, maar we gaan uiteraard geen risico’s nemen.”

‘Para’ speelde zelf zeven seizoenen bij KM Torhout

Woensdag 30 augustus om 20 uur opent Mandel de competitie op het veld van Olsa Brakel. “Meteen een midweekmatch op verplaatsing. Niet evident, ook de tegenstander niet die altijd een stevig blok vormt.” En vroeger vaak ook het zwarte beest van KFC Izegem was… En zaterdag volgt meteen al de eerste derby, tegen het KM Torhout waar hij zelf zeven seizoen voetbalde en ook kapitein was. “Ik ken er nog wat mensen in de entourage en bij de supporters. We hebben er sportief mooie tijden gekend, maar we hebben ook de kist van onze overleden voorzitter Oswald Bossuyt moeten dragen. Dat kwam toch hard aan.”

Mandel speelde al een oefenpot tegen KM Torhout die op 1-1 eindigde. “Typisch een match met veel vervangingen en waar niemand echt veel prijs wilde geven. Hopelijk komt er wat volk op af voor onze eerste thuismatch en kunnen we ook een resultaat neerzetten.”

Woensdag 30 augustus om 20 uur: Olsa Brakel – Mandel United