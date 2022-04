Coach Bruno Debo (KVK Westhoek – 2de amateur) na verlies tegen Gent: “Geen excuus tegen Ronse”

Na de nederlaag tegen een sterker Gent wil coach Bruno Debo dat Westhoek zich tegen Ronse herpakt en de drie punten thuishoudt.

“We speelden wellicht de zwakste wedstrijd na Nieuwjaar. Ik denk dus dat ik niemand scherp moet zetten voor de wedstrijd tegen Ronse”, vertelt Debo. “Als we die wedstrijd niet naar onze hand kunnen zetten en niet winnen, verdienen we het eigenlijk niet om in tweede amateur te blijven. Naar motivatie toe moet ik eigenlijk weinig zeggen. Ik denk dat de groep zelf wel zal reageren. De ontgoocheling was zondag ook echt groot. Die zwakke prestatie was onverklaarbaar, maar dat is nu eenmaal voetbal. De wil was er wel, maar het ging niet. We gaan er niet te zwaar aan tillen en zaterdag gaan we hopelijk voor een goede teamprestatie met veel doelpunten, waarbij we het thuispubliek nog eens verwennen zodat we achteraf het behoud kunnen vieren. We hebben dan nog twee mooie wedstrijden. Een tegen Petegem en een thuiswedstrijd tegen Brakel. We moeten in schoonheid eindigen en ons voorbereiden voor volgend seizoen.”

Degradatievoetbal

“Het probleem dit seizoen was het gebrek aan afwerking. De laatste pass was ook dikwijls niet goed genoeg. Zo blik ik op het seizoen terug”, aldus Debo. “We hebben een seizoen met degradatievoetbal achter de rug. Die verliesbeurten neem je telkens mee naar de dinsdagtraining, want je weet dat je de zondag daarop weer moet presteren. Dat brengt stress met zich mee, en het is ongezonde stress. Ik heb nog voor de titel gespeeld en dat was gezonde stress.”

Het probleem dit seizoen? Het gebrek aan afwerking

Ik heb zondagavond nog eens samengezeten met het bestuur, want we willen er alles aan doen om het volgend seizoen beter te doen. We moeten ervoor zorgen dat we een ploeg hebben die meedraait in tweede amateurklasse en niet constant op achtervolgen aangewezen is, want dit seizoen moesten we dat wel constant doen.”

Naar volgend seizoen

“Ik vind het spijtig dat we eens geen positieve reeks wedstrijden konden neerzetten. Het was mooi geweest en had voor een goede klassering gezorgd. Het zijn allemaal ervaringen die de spelers mee kunnen nemen naar volgend seizoen toe. Zaterdag wil ik wel een spelersgroep zien die inzet toont en die de supporters een leuke avond bezorgt”, besluit Bruno Debo.

Zaterdag 16 april om 19 uur: KVK Westhoek – SK Ronse.