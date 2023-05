Coach Bram Lucker hoopt met KVK Westhoek op behoud: “Het is bij ons van moeten”

Als KVK Westhoek zich nog wil handhaven in de tweede amateurklasse zal het via barrages moeten gebeuren. Daarvoor moeten de Ieperlingen zondag eerst nog een punt pakken tegen KM Torhout of hopen op een misstap van concurrent RFC Wetteren.

“Door het verlies tegen Petegem en het gelijkspel tegen Harelbeke hebben we onszelf in een benarde situatie gebracht”, beseft coach Bram Lucker. “We hadden vier op zes moeten halen en dan zaten we nu in een andere situatie. Zondag moeten we tegen KM Torhout minstens een punt halen. Het is bij ons dus nog maar eens van moeten. De vorige wedstrijden hebben we bewezen dat we elke ploeg aankunnen. Anderzijds werden we altijd geconfronteerd met ploegen die ook gemotiveerd waren om punten te halen. Eigenlijk heeft het niet veel zin om terug te blikken op de wedstrijden, maar moeten we enkel kijken naar onszelf en uitgaan van onze eigen sterkte. En die is er wel, want de voetballers spelen voor de eer en de wedstrijdpremie. Ik ben niet ontevreden over de inzet van de groep. Die wil ervoor gaan en het is ook de plicht van iedereen om KVK Westhoek in tweede amateurklasse te houden.”

Bijkomend seizoen

“Na een extra lang seizoen met 34 wedstrijden komt er dus mogelijk nog een barragewedstrijd bij”, vervolgt Bram Lucker. “Dat wordt dus een heel lang seizoen met minder vakantie voor de spelers. We focussen ons zeker niet op de opdracht die Wetteren heeft met de uitwedstrijd bij Jong Zulte Waregem. Het is aan ons om onze taak tot een goed einde te brengen, ook al duurt het seizoen daardoor langer. De opdracht is dus in de eerste plaats het behoud te verzekeren.”

“Hoe het volgend seizoen zal verlopen, blijft voorlopig een vraagteken. Ik hoor dat Koen De Bleeckere de opdracht kreeg om een volwaardige ploeg samen te stellen. Toen ik drie maanden geleden als coach voor KVK Westhoek koos, tekende ik voor nog een bijkomend seizoen. Maar het ziet er niet naar uit dat het verloopt zoals ik het toen voor ogen had. Ik heb er geen idee van hoe ver de sportieve ambities bij Westhoek reiken. Er komt ook een nieuw bestuur en ik wacht af wat de toekomst brengt. Ik zeg niet dat ik het niet meer zie zitten om als coach verder te gaan, maar ik wil geen seizoen om zomaar vol te maken. Ik kijk dus met veel belangstelling uit naar het sportief project dat Westhoek wil bewandelen”, besluit trainer Lucker.

Zondag vindt na de wedstrijd een afscheidsfeest plaats voor voorzitter Willy Lamaire. Vanaf 17.30 uur is er een optreden van Never Mind en vanaf 19.30 uur staat de Faute Bendt op het podium. De toegang is gratis. (EG)

Zondag 14 mei om 15 uur: KVK Westhoek – KM Torhout.