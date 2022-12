Bruno Debo scherp voor spelersgroep bij KVK Westhoek: “Tijd om eens de grove borstel boven te halen”

KVK Westhoek likt zijn wonden na een ontgoochelende wedstrijd tegen FC Gullegem. De Ieperlingen verloren in eigen huis met 0-5-forfaitcijfers. “Dat slechts vier spelers aangepast schoeisel meebrachten, zegt veel over de mentaliteit waarmee sommigen op het veld staan”, is coach Bruno Debo scherp.

“Hadden we die derby gewonnen, dan konden we met een gerust gevoel de wedstrijd tegen Dikkelvenne aanvatten”, beseft Bruno Debo. “De kloof met Gullegem had zeven punten kunnen bedragen. Nu naderen zij tot op één punt en komen we in de degradatiezone terecht.”

“Ik had de spelersgroep ook verwittigd voor de traptechniek van Aaron Dhondt. Ik heb die speler ooit van Cercle naar Izegem gebracht. Aaron heeft een geweldige traptechniek. Het enige dat je niet mag doen, is hem laten trappen. Dat Aaron uitgerekend op zijn verjaardag drie keer mocht scoren, maakt hem wel gelukkig, maar was voor ons frustrerend.”

“Het lag er vingerdik op dat we heel zwak waren en wat de mentaliteit betreft veel te kort kwamen. Vorige week was dat op training te zien. Onze kern is al niet breed. Ik heb bij sommige jongens de indruk dat ze denken deze week winnen of niet, volgende week beter. Maar het is tijdens die 90 minuten dat het moet gebeuren en dat vergeten sommigen.”

Problemen

“Gelukkig dat de resultaten van andere ploegen als Harelbeke en Oudenaarde voor ons nog meevallen”, vervolgt Debo. “Als je weken aan een stuk de nul niet kan houden en ook niet kan scoren, kom je in de problemen. Ik weet niet of die wedstrijd van vrijdag nu gelegen of ongelegen komt. Dikkelvenne is een moeilijke verplaatsing.”

“Misschien geven we eens de kans aan een aantal jongens die wél de juiste mentaliteit hebben”

“Misschien geven we eens de kans aan een aantal jongens die wél de juiste mentaliteit hebben. Als sommigen maar dat kunnen brengen, vind ik dat je er eens met de grove borstel moet durven doorgaan. Ik ben altijd de eerste om mezelf in vraag te stellen. Ik ga ervan uit dat de veertien of vijftien spelers die ik meeneem en de elf die aan de wedstrijd beginnen de betere zijn. Tegen Gullegem hebben we geen enkele doelkans afgedwongen.”

Lot in eigen handen

“Gelukkig namen we een goede start, we hebben nog alles in eigen handen. We moeten de achtervolging niet inzetten, wat we jaren aan een stuk wel hebben moeten doen. Nu zitten we in een andere situatie. De match van vrijdag is een beetje dubbel. Een aantal jongens sukkelen met een kleine blessure. Sibert Himpe is deze week terug beginnen trainen en Jason Robaeys hopen we na de winterstop te recupereren.”

“We gaan geen risico’s nemen of zotte dingen doen. Er is geen reden tot paniek. Het staat allemaal nog dicht bij elkaar. Ik vraag geen inspanningen aan het bestuur, zij moeten beslissen of er budget is voor versterking”

(EG)