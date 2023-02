Bruno Debo niet langer trainer bij KVK Westhoek

Bruno Debo (50) kreeg dinsdag voor training te horen dat hij niet langer trainer is van KVK Westhoek. De fusieclub bengelt onderin de tweede afdeling en zette na een goede start een slechte reeks neer.

In de winterstop was het ook Bruno Debo die de drijvende kracht was achter de versterking die werd binnen gehaald. Centrale verdediger Maxime Thiel kwam over van Rupel Boom, aanvaller Dirk-Jan Dewaegemaeker werd ook al weggehaald bij een eerstenationaler, namelijk Winkel Sport. Met beide spelers in de basis verloor Westhoek afgelopen weekend van Olsa Brakel (0-1). “Maar ik had het gevoel dat we komend weekend tegen Merelbeke zouden winnen. Maar we moeten er ook niet flauw over doen, de resultaten waren niet goed.”

T2 en T3 Dominique Cauwelier en Frederik Bouten leidden afgelopen dinsdag de training. Bij KVK Westhoek noemden ze het liever geen ontslag, maar het in onderling overleg verbreken van de samenwerking. Een opvolger is er nog niet.

KVK Westhoek staat met 18 punten gedeeld voorlaatste met RC Harelbeke. FC Gullegem heeft één puntje meer. Twee ploegen zakken rechtstreeks, de derde laastste moet de barrage spelen om het behoud.