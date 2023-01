Bruno Debo is duidelijk voor KVK Westhoek: “Zonder versterking zal het dit seizoen niet lukken”

Ook tegen SC Lokeren-Temse viel niets te rapen voor KVK Westhoek. Sinds begin november haalden de Ieperlingen amper 2 op 27, waardoor ze in de degradatiezone terechtgekomen zijn. “Zonder versterking lukt het dit seizoen niet”, klinkt het in bestuurskringen.

Na de wedstrijd tegen Lokeren-Temse ontstond nog een felle discussie tussen de trainersstaf en het scheidsrechterstrio over het toekennen van het eerste doelpunt. “Volgens ons kwam dat doelpunt er na een buitenspelsituatie. De tweede bezoekende goal was het gevolg van onnodig balverlies in onze rangen”, vertelt coach Bruno Debo.

“Ondanks de nederlaag ben ik tevreden over de mentaliteit die we vooral tijdens de tweede helft toonden. Doelman Maxence Dannel hield ons op de meest cruciale fases in de wedstrijd en toonde zijn klasse. Het is een cliché, maar het is natuurlijk niet tegen dergelijke ploegen dat we de punten moeten halen. Hadden we de vorige wedstrijden met dezelfde mentaliteit en inzet gespeeld, dan zag de situatie er heel anders uit.”

“Er wacht ons een moeilijk programma met zaterdag al een uitwedstrijd naar Gent. We hadden gehoopt op een puntje, maar door een aanvechtbare beslissing en tegenslag blijven we met lege handen achter. Ik kan niemand van onze spelersgroep verwijten, de leidersploeg heeft nu eenmaal veel meer talent in de rangen dan dat wij hebben.”

In bestuurskringen was te horen dat Westhoek ijverig op zoek is naar versterking, net zoals het de voorbije seizoenen deed.

Eerste aanwinst

Coach Debo maakt er geen geheim van wie hij naar Westhoek wil halen. Boris Kudimbana en Dirk-Jan Dewaegemaeker, beiden van Winkel, zouden een degelijke versterking betekenen. Ook Yani Van Den Bossche van Knokke is bij Westhoek in beeld. Met verdediger Maxime Thiel, die overkomt van Rupel Boom, werd afgelopen week al een eerste aanwinst voorgesteld. “Op het vlak van doelmannen heeft Westhoek alleszins geen probleem. Zowel Dannel als Vercruysse hebben hun verdienste”, vervolgt Debo.

“Vercruysse is een jonge kerel die nog een groeimarge heeft. Naar de toekomst toe hebben we vertrouwen in Gilles. Door zijn ervaring heeft Maxence iets meer présence. Het is belangrijk dat ze elkaar naar een hoger niveau tillen. Versterking moet er in elk geval komen. Eerder hadden we gedacht dat Corentin Kocur interesse toonde om voor een tweede keer ons te depanneren, maar die speler laat niets meer van zich horen. We zullen ons dus op anderen moeten focussen en de batterijen intussen opladen om tegen Gent niet opnieuw tegen een nederlaag aan te kijken.”

Jason Robaeys verlaat na dit seizoen de club.

(EG)