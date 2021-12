Broers Gantois spelen samen bij KVK Westhoek (2de Afd. A): “Samen op het veld staan, dat geeft een speciaal gevoel”

Door de vele afwezigen speelde Westhoek tegen Brakel met meer dan een halve beloftenploeg. Voor trainer Bruno Debo was het echt puzzelen. Hij bracht heel wat jongeren in waaronder Jelle Gantois die de geblesseerde Laurenz Simoens verving. De broertjes Seppe en Jelle Gantois stonden daardoor voor het eerst samen in de eerste ploeg.

De voetbalcarrière van Seppe (23) en Jelle (20) begon bij Woesten. Beiden trokken daarna naar Westhoek en voetbalden daarna voor Kortrijk. “Vier seizoenen geleden kwam ik tijdens de winterstop terug naar Westhoek, maar ik bleef hier niet gespaard van blessures”, vertelt Seppe. “In het tweede jaar scheurde ik mijn kruisbanden. In februari dat jaar was ik al aan mijn vierde knieoperatie toe. Ik heb getwijfeld of ik na al die blessures nog op het huidige niveau kon terugkeren. De revalidatie heeft lang geduurd. Ik heb toen een goed gesprek gehad met coach Debo. De trainer wou mij houden maar had voor mij een andere positie voor ogen. Ik was aanvaller, maar werd wingback op de rechterkant. Ik focus op mijn verdedigende taak maar heb snelheid genoeg om geregeld mee op te rukken. Intussen ben ik na Jason Robaeys de langst gebleven speler bij Westhoek”, aldus Seppe die afstudeerde als bedrijfsmanagement-marketing en bij de transport- en logistiekgroep Intertrans in Rekkem werkt.

Als broers motiveren we elkaar

Beloften kapitein

Het voetbalverhaal van jongere broer Jelle loopt vrijwel synchroon met dat van Seppe. “Ik speelde als jongere ook bij Westhoek. Toen ik bij de U10 speelde, trok ik ook naar Kortrijk”, vertelt de student derde jaar ergotherapie aan Howest Kortrijk. “Vijf seizoenen later keerde ik terug naar de basis en speelde als verdedigende middenvelder bij de beloften waar ik ploegkapitein werd. Ik ben ook niet van blessures gespaard gebleven. Vorig seizoen onderging ik twee heupoperaties. Dit seizoen heb ik mijn start gemist maar heb geleidelijk kunnen opbouwen. Ik speel nu toch al een tiental wedstrijden zonder problemen. Als broers motiveren wij elkaar. Volgens Seppe zit ik zowat tussen de beloften en de eerste ploeg. Tegen Dikkelvenne zat ik voor het eerst op de bank. Westhoek speelde daar 1-1. Leuk, want ik kreeg meteen een premie”, lacht Jelle. “Tegen Gullegem en tegen Petegem zat ik in de kern van 16. Maar mijn ambities reiken verder. Ik weet dat ik geduld moet oefenen maar door de keuze van trainer Debo om jongeren een kans te geven, heb ik hoop”, aldus Jelle.

Invalbeurt

Door het uitvallen van Laurenz Simoens met een contractuur mocht Jelle Gantois driekwart van de wedstrijd tegen Brakel volmaken. “We stonden voor het eerst samen op het veld en dat geeft toch een speciaal gevoel”, vertelt Seppe die in de tweede heft de dwarsligger trof. Overigens eindigde Westhoek de wedstrijd met negen spelers. Yentl Dewilde kreeg tweemaal geel en mist de wedstrijd tegen Merelbeke en Gillian Vervacke kreeg rechtstreeks rood. “Door de vele afwezigen hadden we weinig hoop om tegen Brakel een goed resultaat neer te zetten maar eigenlijk hebben we het er niet slecht vanaf gebracht.”

Na Nieuwjaar speelt Westhoek tegen ploegen als Oudenaarde, Ronse en Zelzate. Die zullen voor een deel bepalend zijn voor het behoud. Ook het verblijf van Jelle Gantois zal ervan afhangen. “Ik wil op dit niveau spelen, maar als ik vaststel dat dit niet mogelijk is zal ik het lager proberen. Maar zover is het zeker niet.” (EG)

Zondag 19 december om 15 uur: KVK Westhoek – Merelbeke.