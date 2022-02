Brecht Timmerman ruilde Winkel Sport voor KVK Westhoek: “Steentje bijdragen om het behoud veilig te stellen”

Met doelman Maxence Dannel en de creatieve Liam Prez voegde KVK Westhoek twee spelers aan de selectie toe die afgelopen weekend al in actie kwamen. Ook verdediger Brecht Timmerman (23) moet een onmiddellijke versterking zijn. “Maar door examens speelde ik nog niet.”

Als we Brecht Timmerman aan de lijn krijgen hijgt nog wat na na de examens. “Ik ben hier nu aan zee en bekom met mijn vriendin wat van de drukke examenweken. Ik volg de master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Gentse unief. De examens zijn vrij goed verlopen, maar daardoor kon ik wat minder trainen”, zegt de Maldegemnaar.

Hein Vanhaezebrouck

Het was ook bij Maldegem dat de jonge Brecht Timmerman voor het eerst de schoenen aan trok. “AA Gent kwam me er weghalen, ik speelde daarna tien seizoenen bij de Buffalo’s. Tot bij de beloften. Mooie herinneringen ook, ik mocht ook af en toe meetrainen onder Hein Vanhaezebrouck. Ik carpoolde ook altijd met de broers Mathieu en Thibault De Smet. Thibault speelt nu bij Beerschot, Mathieu is terug bij SV Zulte Waregem.”

Maar de studies stuurden hem richting KSV Roeselare. “Bij Gent trainde men hoofdzakelijk overdag en tot twee keer dag, dat is moeilijk te combineren met de studies. Bij Roeselare speelde ik twee jaar bij de beloften, haalde ik de A-kern, maar in het derde seizoen werd de club failliet verklaard.”

“Ik trok daarna naar Winkel waar ik dit jaar in oefenmwedstrijden en een bekerwedstrijd met het eerste elftal mocht meedoen, maar vooral ook veel met de beloften speelde. Het was er ook niet makkelijk optornen tegen Reuse, Puype, Dauchy, Verhooghe… Stuk voor stuk heel sterke verdedigers.”

Vlotte babbel

In januari kreeg Brecht een telefoontje van KVK Westhoek. “Dat was met het oog op volgend seizoen, maar twee weken later polsten ze al naar een onmiddellijke overgang. Ik had er een vlotte babbel met coach Bruno Debo en geraakte overtuigd. Ik tekende dan ook meteen voor anderhalf seizoen. Jongens als Prez en Simoens kende ik al, de ontvangst verliep dus vrij vlot. Vanaf nu kan ik ook alle trainingen meedoen, ik hoop dan ook zo snel mogelijk de selectie te halen.”

Brecht is een centrale verdediger die ook als linksachter uit de voeten kan. “Persoonlijk hoop ik natuurlijk speelminuten te maken. En ik wil ook mijn steentje bijdragen aan het collectief door het behoud mee veilig te stellen. Dat is de doelstelling. Volgend jaar speel ik hier ook en hopelijk is dat in dezelfde reeks.”

Maldegem ligt maar net buiten West-Vlaanderen. “Toch is het een rit van 90 kilometer en net geen uur. Maar grotendeels via de autosnelweg, ik hoef niet de kleinere baantjes op. Dus valt dat wel mee.”