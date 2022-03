Bob Desmet (FC Gullegem 2de afdeling): “Ik heb mijn best gedaan”

Vorige zondag speelde FC Gullegem gastheer voor leider Petegem. De roodhemden moesten met Carlo Damman, Jens Decoster, Jeroen Doornaert en Lennert Sampers vier sterkhouders missen. Om dan nog maar te zwijgen van Viktor Notebaert die reeds maanden aan de kant staat. T1 Peter Devos deed een beroep op een viertal jongeren en die stelden niet teleur.

Heel wat trainers hadden aan de Klaagmuur gestaan. Niet Peter Devos. “Voor de jongeren is het een uitstekende gelegenheid om te tonen wat ze in hun mars hebben”, weigerde Peter het kostuum van Calimero aan te trekken. Jorn Braekeveld, nog altijd maar achttien, kwam aan de aftrap. Net als die andere jongeren Dirk Noé Rogard (18), Michiel Hanssens (20) en Bob Desmet (20). Die jongens gaven hun naamkaartje af, bewezen dat ze binnen de kortste tijd klaar staan om een vaste stek op te eisen. Jorn Braekeveld kwam dit seizoen al meerdere keren in actie. Voor Bob Desmet was het de eerste keer. De 18-jarige linksachter had tegen leider Petegem blijkbaar geen last van de zenuwen en speelde een dijk van een wedstrijd. Net alsof hij iedere week vaste keuze was. “Ik heb mijn best gedaan”, blijft de Heulenaar bescheiden. “Vorige vrijdag vertelde de trainer mij dat ik ging starten. Zenuwen? Niet echt. Ik was blij dat ik voor de eerste keer met de grote jongens mocht opdraven. Net als bij de beloften heb ik mij vanaf de eerste minuut voluit in de strijd gegooid. Verdedigen als het moest, aanvallen als het kon. Alleen jammer dat mijn debuut niet gepaard ging met een overwinning.”

Bob Desmet was de vorige seizoenen aan de slag bij KV Kortrijk. De voorbereiding was al bezig toen hij bij Gullegem terechtkwam. “Kortrijk was te hoog gegrepen. Vandaar dat ik voor Gullegem koos. Ik heb er nog geen spijt van gehad. Bij de beloften hebben we een schitterende groep. De kans is zelfs groot dat we kampioen spelen. Momenteel staan we op de eerste plaats. Naaste achtervolger is Westhoek en die volgen met een wedstrijd meer gespeeld op drie punten. De nummer drie Oudenaarde kijkt tegen een achterstand van veertien punten aan. Uiteraard is het de bedoeling om op termijn een vaste waarde te worden in de eerste ploeg. Voor mijn debuut heb ik alleszins lovende commentaren gekregen. Het heeft deugd gedaan. Daarom is mijn broodje nog niet gebakken. Bij een volgende gelegenheid zal ik opnieuw moeten bevestigen. De trainer mag er zeker van zijn dat ik er alles aan zal doen om zijn vertrouwen niet te beschamen”, besluit Bob Desmet. (AV)